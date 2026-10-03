Chuva e trovoada deixam Bragança sob aviso amarelo

O distrito de Bragança está sob aviso amarelo por causa das "condições favoráveis para ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, como: trovoada; precipitação localmente forte, com acumulação entre 10 a 20 mm em 1 h; granizo com diâmetro inferior a 2 cm; rajadas entre 70 e 90 km/h", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

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O aviso está em vigor até às 21h de hoje.

Além de Bragança, sob aviso amarelo estão ainda Beja, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu. Os distritos de Évora e Setúbal estão sob aviso laranja.