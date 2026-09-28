Chuva de Cartões e reviravolta do resultado marca jogo do CDC Carção frente ao Torre de Moncorvo

Este domingo, e a contar para a terceira jornada do Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança, o Centro Desportivo e Cultural de Carção recebeu o Grupo Desportivo de Moncorvo.

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O jogo ficou marcada pelos diversos cartões vermelhos atribuídos ao longo da partida, resultando em três expulsões para o Torre de Moncorvo e uma reviravolta ao marcador pelo clube da casa.

Ao intervalo ambas as equipas estavam empatadas a zero bolas, mas o jogo já ia longo. Ainda na primeira parte o GD Torre de Moncorvo viu-se reduzida a 9, com expulsão de dois jogadores por vermelho direto.

Ainda assim o GD Moncorvo não baixou os braços e a poucos minutos do início da segunda parte, Jota acertou em cheio na baliza do Carção e fez o único golo do Moncorvo.

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O 1-0 manteve-se até ao tempo de compensação, momento em que o Carção, num lance de insistência, conseguiu chegar ao empate.

Um resultado que deu algum alento à equipa da casa que, depois de um lace perigoso do Moncorvo sobre o jogador do Carção ainda dentro da grande área, beneficiou de uma grande penalidade.

Ivan Alcântara foi o autor do golo que carimbou a vitória e os primeiros três pontos do Carção nesta época.

A terceira jornada do Campeonato Distrital de Futebol da AF Bragança encerra ainda com a vitória do Sport Clube Mirandela frente ao Grupo Desportivo de Bragança B por 3-0.

O Rebordelo venceu em casa o Minas de Argozelo por 3-0, e o Carrazeda perdeu em casa frente ao Macedo por 2-1.

Contas feitas, a vitória caseira da formação alvinegra permite ao Mirandela assumir, para já, a liderança do campeonato com 9 pontos, o segundo e terceiro lugar são do Rebordelo e do Argozelo, respetivamente, ambos com 6 pontos.

Ainda não pontuaram esta temporada o GDB ‘B’, o Carrazeda e a UPB que ainda não entrou em campo esta temporada.