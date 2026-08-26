Centro Histórico vai continuar fechado ao trânsito durante o mês de setembro

A Câmara de Bragança decidiu prolongar o corte ao trânsito no centro histórico, durante os fins de semana. O projeto piloto deveria terminar no fim de semana de 29/30 de agosto, mas decidiu-se que seria mantido ao longo do mês de setembro. A presidente do município, Isabel Ferreira, esclareceu que a decisão foi tomada devido ao feedback positivo que foi transmitido pelos proprietários de restaurantes, cafés e de espaços de comércio no centro histórico. “As pessoas também passaram a frequentar mais o centro histórico”, destacou ainda.

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A única diferença, conforme clarificou a presidente, será a abertura ao trânsito no sábado durante o período da manhã e de tarde.

A iniciativa superou, “garantidamente”, as expetativas. “Este projeto permitiu devolver ao centro histórico a centralidade que merece. Passou a ser frequentado por todas as pessoas, as pessoas de Bragança e quem nos visita. Passou a ser ponto de encontro, passou a ser local cheio de gente, mesmo havendo eventos grandes noutros sítios, como aconteceu na Festa da História. Felizmente tivemos pessoas para ocupar todos os espaços”, vincou Isabel Ferreira.

A iniciativa integra a estratégia municipal de dinamização económica e turística do centro histórico. As zonas abrangidas incluem a Praça da Sé e ruas envolventes, como sendo a Rua Almirante Reis, a Rua da República, parte da Rua Abílio Beça e da Rua Combatentes da Grande Guerra. O objetivo é criar melhores condições para passear, usufruir das esplanadas e visitar o comércio local.