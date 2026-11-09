Centro de Arte Contemporânea Graça Morais recebe 190 obras de Alberto Caetano

Bragança recebeu mais de metade da coleção de arte moderna e contemporânea doada ao Estado português pelo arquiteto e colecionador Alberto Caetano. Desde dia 5 de novembro e até 14 fevereiro do próximo ano, os interessados podem visitar e apreciar as 186 obras das 367 que integram este acervo que está patente no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM).

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“Bragança tem condições para receber exposições desta dimensão e estar no centro daquilo que de mais relevante acontece na arte contemporânea em Portugal. Estamos a falar de uma coleção doada ao Estado português, que agora pertence a todos os portugueses e que, por isso, não deve ficar limitada aos grandes centros. Queremos que o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais tenha cada vez mais esta dimensão nacional e que seja também a partir de Bragança que se possa conhecer e apreciar o melhor da arte do País”, afirma a Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira.

Esta exposição intitulada “A vida pode ser feliz contigo. Obras da doação Alberto Caetano” é a primeira exposição póstuma dedicada à coleção de Alberto Caetano, falecido a 4 de outubro de 2026, prestando assim homenagem ao arquiteto. A designação da mostra tem origem numa pintura de Albuquerque Mendes, datada de 2012, e evoca a ligação pessoal e duradoura que Alberto Caetano construiu com a arte e com os artistas ao longo da sua vida.

Com curadoria de Adelaide Duarte, António Meireles e Filipa Oliveira, a mostra organiza-se em torno de diferentes núcleos temáticos, sem seguir uma sequência cronológica. O percurso expositivo reúne obras dedicadas ao retrato, à paisagem, ao corpo, ao desenho e à abstração, entre outras temáticas, estabelecendo diálogos e aproximações entre artistas de diferentes gerações, períodos e expressões artísticas.

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A realização desta exposição em Bragança resulta de uma parceria entre o Município e a Museus e Monumentos de Portugal, aprovado em reunião de Câmara de 23 de outubro. A colaboração com o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado permite apresentar no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais uma parte substancial de uma coleção que passou a integrar o património público nacional.