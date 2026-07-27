Catarina Dias conquista Título Europeu WAKO PRO K1 em Mirandela

A atleta do Ginásio Clube Mirandelense, Catarina Dias, sagrou-se, domingo, Campeã da Europa WAKO PRO K1, na categoria de 68 kg.

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Catarina Dias conquistou o titulo ao derrotar a italiana Rebecca Vaiani durante a gala Mirandela Fight K1 Rules. Um evento que decorre anualmente e que integra as festividades da cidade.

Ao Jornal Nordeste e à Rádio Brigantia a treinadora Sónia Pereira adiantou que a vitória, o percurso bem como a prestação de Catarina Dias são motivo de orgulho.

“Tenho muito orgulho na Catarina. Nós também fazemos muito sacrifício para acompanhar a acompanhar sempre, porque temos um ginásio, um clube com bastantes atletas, temos uma equipa de formação e uma equipa de competição muito grande e temos sempre que acompanhar a Catarina nas saídas para o estrangeiro. Também não é fácil para nós, mas fazemo-lo com muito orgulho e com muito gosto, porque a Catarina realmente merece”, destacou, frisando que os restantes atletas também merecem todo o esforço e sacrifício, “mas realmente a Catarina não é de Mirandela, é de Montalegre e do Ginásio Clube Mirandelense.”

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Catarina Dias arrecada, com este título, o seu primeiro campeonato europeu. Uma vitória caseira para o ginásio que representa e que Sónia Pereira, destacou como um feito “muito especial”.

“Ser em Mirandela é muito especial, tanto para mim como para o Mestre Pina. Mirandela é, há 37 anos, capital do kickboxing. E a Catarina ser cá campeã da Europa de K-1, pela primeira vez, claro que faz todo sentido. Para nós é bastante especial. A Catarina é uma atleta que trabalha muito. Ela merece tudo isto e tudo o que o kickboxing, o desporto, lhe dê”, frisou.

A Atleta transmontana lutou contra a italiana Rebecca Vaiani num combate que, segundo a treinadora, “durou muito pouco, apenas 49 segundos” devido à entrada de Catarina Dias que levou a adversária a desistir.

“A Catarina entrou muito forte e estava focada porque tanto ela, o mestre José Pina e outra atleta de Famalicão partem, esta quarta-feira, para os jogos do Mediterrâneo, em Itália. Esta é a primeira vez que o kickboxing vai entrar nos Jogos do Mediterrâneo como modalidade de demonstração. Então a Catarina ia focada para não ter um combate muito duro. Sendo um título de cinco assaltos de três minutos, se fosse até ao fim, iria ser massacrada, porque em cima do ringue dá-se e leva-se, como é óbvio. Então o foco era não receber muita pancada, para não ir com nenhuma lesão para a Itália. E portanto, foram só 49 segundos, a atleta italiana acusou logo o primeiro golpe da Catarina, que nunca mais a largou e a italiana abandonou ao fim do primeiro round”, explicou.

Catarina Dias sagrou-se campeã do mundo em K1 na categoria -70Kg, em Novembro do ano passado, em Abu Dhabi depois de ter conquistado o ouro nos Jogos Mundiais (World Games), na China.

Agora pode acrescentar ao espolio de conquistas, Campeã da Europa. Questionada sobre o que ainda há para ela conquistar a treinadora admite que ainda há muito que Catarina Dias pode alcançar.

“Quarta-feira vamos para os Jogos Mediterrâneos, ela quer trazer medalha de ouro, como é óbvio. Em novembro é o Campeonato da Europa da Seleção Nacional, para os apuramentos para os Europe Games para o ano 2027, que vão ser na Itália. E daqui a um ano, aqui no Parque Império, em Mirandela, será o título mundial da Wako Pro. O objetivo dela é estar sempre a competir ao mais alto nível. E ela tem muitos desafios agora pela frente, muitos mesmo.”

Além de Treinador, Sónia Pereira esteve também na organização do evento que decorre, anualmente, em Mirandela, integrando as festividades em Honra de N.S. Do amparo. O balanço, para Sónia Pereira, foi “muito positivo”, tendo estado “milhares de pessoas a assistir aos combates”.