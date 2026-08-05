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Desporto

Catarina Dias conquista ouro na estreia do kickboxing nos Jogos do Mediterrâneo

Kickboxing integrou, pela primeira vez, o programa como modalidade de demonstração.

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
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05 ago. 2026, 10:40

Catarina Dias, atleta do Ginásio Clube Mirandelense, conquistou ouro nos Jogos do Mediterrâneo, onde o kickboxing integrou, pela primeira vez, o programa como modalidade de demonstração.

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A jovem natural de Montalegre, ficou orgulhosa do resultado histórico para Portugal e para a Federação Nacional de Desportos de Combate.

“Claro que este resultado tem um significado muito especial. Porque é o reflexo de muitos anos de trabalho e dedicação e sacrifício. Claro que não é só o meu sacrifício, mas também de todas as pessoas que fizeram parte deste percurso. Não tem sido fácil gerir a vida adulta com o desporto”, disse, reforçando que está a tentar “fazer com que seja feita história” no desporto do kickboxing português e que “esta participação nos jogos, apesar de ser uma demonstração, que traga futuro e crescimento para a modalidade e claro que permita que tenhamos mais visibilidade”.

Catarina Dias partilhou que os próximos desafios passam pela Taça do Mundo da Hungria, que decorre de 25 a 30 de agosto, e o Campeonato Europeu na Macedónia, no mês de novembro.

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“Vai ser uma competição bastante exigente porque todas as atletas a nível mundial vão estar lá. Vai ser um desafio perceber se há progressão na minha parte. Eu acho que sim, vou dar o melhor de mim para trazer mais uma medalha para Portugal”, referiu. Mas o principal objetivo da atleta será o Campeonato Europeu na Macedónia, em novembro, porque será o apuramento para os European Games. “Estou a fazer de tudo e a trabalhar todas as técnicas e táticas e estratégias para esse campeonato, para conseguir sair apurada. Esse é o meu objetivo principal de 2026 neste momento”, revelou.

A atleta que representa o Ginásio Clube Mirandelense conquistou também há uma semana, o título europeu K1 Wako Pro.

Recorde-se que Catarina Dias é a atual campeã do mundo de Kickboxing WAKO, na categoria K1 -70Kg.

Ainda sobre os Jogos do Mediterrâneo, destaque para a portuguesa Isabel Oliveira, natural de Famalicão, que também conseguiu bronze nesta competição.