Castelo e Vila Amuralhada de Ansiães vão receber obras de conservação superiores a 600 mil euros

O Castelo e Vila Amuralhada de Ansiães, no concelho de Carrazeda de Ansiães, vão ser alvo de uma intervenção de conservação, restauro e valorização, num investimento superior a 600 mil euros, segundo avançou a câmara municipal. O projeto pretende preservar o património histórico e arqueológico, melhorar as condições de visitação e reforçar a atratividade turística do monumento, com recurso a novas tecnologias e soluções de acessibilidade inclusiva.

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A intervenção, promovida pelo município de Carrazeda de Ansiães, abrange também a Igreja de São Salvador de Ansiães, um dos exemplares relevantes do românico do Norte de Portugal, conhecida pelo tímpano com a representação do Pantocrator, ou Cristo em Majestade.

Os trabalhos incluem a conservação e o restauro da igreja e do Pelourinho Medieval, assim como a preservação das estruturas arqueológicas existentes. Está ainda prevista a requalificação de espaços, a melhoria dos percursos pedonais e a criação de melhores condições de segurança, conforto e acolhimento dos visitantes.

O projeto, cofinanciado em 55% por fundos europeus, atribui particular importância à acessibilidade e à inclusão. Entre as medidas previstas estão a criação de uma reconstituição virtual em 3D, visitas virtuais a 360 graus, uma maquete tátil e conteúdos em Língua Gestual Portuguesa. O conjunto de recursos será complementado com audioguias e ferramentas de audiodescrição, de forma a tornar a visita mais acessível a diferentes públicos.

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A valorização do conjunto patrimonial pretende também reforçar a sua posição na oferta de turismo cultural e histórico da região. Para esse efeito, está prevista a integração em redes e rotas regionais, nomeadamente na rota «Castelos e Fortalezas a Norte».

A promoção do monumento será articulada com outros produtos turísticos do concelho, através de plataformas como a Visit Carrazeda e a Carrazeda 360º, procurando dar maior visibilidade ao património, à cultura e à identidade local.

Com esta intervenção, o município assume que pretende atrair novos visitantes e promover um modelo de turismo sustentável e inclusivo, associando a preservação do património à criação de oportunidades de desenvolvimento cultural, social e económico para o território.

O projeto é cofinanciado pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do programa regional NORTE 2030, integrado no Portugal 2030.