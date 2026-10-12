Castanha da Terra Fria é destacada como a melhor do mundo pelo TasteAtlas

Associada à variedade Longal e à região de Trás-os-Montes, a castanha transmontana ganha reconhecimento internacional pelo sabor intenso, pelas características únicas e pela ligação à tradição gastronómica portuguesa.

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A Castanha da Terra Fria, produzida na região de Trás-os-Montes, está em destaque na plataforma internacional TasteAtlas, que valoriza produtos e tradições gastronómicas de todo o mundo. Associada à variedade Longal, a castanha transmontana é apontada como a melhor do mundo, reforçando a notoriedade de um dos produtos mais emblemáticos da região.

Reconhecida pelo sabor doce e aromático, a Castanha Longal distingue-se pela forma alongada, pela tonalidade castanho-avermelhada e pelas características que a tornam particularmente apreciada na gastronomia. A sua versatilidade permite a utilização numa grande diversidade de preparações, desde os tradicionais assados e acompanhamentos de pratos de carne até à produção de farinhas, bolos, compotas e outros produtos transformados.

A variedade Longal é uma das castanhas tradicionais portuguesas e tem uma presença marcante na Terra Fria Transmontana, sendo particularmente associada ao concelho de Vinhais. A sua valorização representa também o reconhecimento do trabalho dos produtores e da importância da cultura do castanheiro para a economia rural da região.

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Segundo o TasteAtlas, a Castanha da Terra Fria resulta da variedade Longal, cultivada nos distritos de Bragança e Vila Real. A plataforma destaca o seu sabor intenso e aromático, bem como as diferentes possibilidades de conservação e utilização culinária.

A produção está ainda ligada a práticas tradicionais, nomeadamente à recolha manual dos frutos depois de caírem naturalmente no chão. A Castanha da Terra Fria beneficia de Denominação de Origem Protegida (DOP), uma certificação que reconhece a ligação entre as características do produto e a sua área geográfica de produção.