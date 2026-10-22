Assine já!
Desporto

Casa do Benfica de Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedense conhecem adversários na Taça de Portugal

O CA Mogadouro terá a vantagem de jogar em casa.

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

22 out. 2026, 09:00

A segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Placard está agendada para 7 de novembro. A Casa do Benfica de Alfândega da Fé/Casa Aragão, o Clube Académico de Mogadouro e o Grupo Desportivo Macedense já conhecem os adversários. 

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

A formação de Alfândega da Fé vai deslocar-se ao terreno do FC Barcouço, da Associação de Futebol de Aveiro, enquanto o Macedense joga fora de portas frente ao FC Estrelas Susanenses, equipa que também milita no Campeonato Nacional da III Divisão.

Já o Clube Académico de Mogadouro terá a vantagem de jogar em casa, recebendo o ADC Santa Isabel, conjunto que compete na Série B do Campeonato Nacional da III Divisão.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, esta fase da competição integra os 20 clubes vencedores da 1.ª eliminatória, 25 equipas isentas da ronda inaugural e 24 formações do Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal.

PUBLICIDADE