Casa do Benfica de Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedense conhecem adversários na Taça de Portugal

A segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Placard está agendada para 7 de novembro. A Casa do Benfica de Alfândega da Fé/Casa Aragão, o Clube Académico de Mogadouro e o Grupo Desportivo Macedense já conhecem os adversários.

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A formação de Alfândega da Fé vai deslocar-se ao terreno do FC Barcouço, da Associação de Futebol de Aveiro, enquanto o Macedense joga fora de portas frente ao FC Estrelas Susanenses, equipa que também milita no Campeonato Nacional da III Divisão.

Já o Clube Académico de Mogadouro terá a vantagem de jogar em casa, recebendo o ADC Santa Isabel, conjunto que compete na Série B do Campeonato Nacional da III Divisão.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, esta fase da competição integra os 20 clubes vencedores da 1.ª eliminatória, 25 equipas isentas da ronda inaugural e 24 formações do Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal.