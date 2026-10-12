Carrazeda de Ansiães prevê entregar 55 novos fogos até 2027

Carrazeda de Ansiães tem em construção 55 novas habitações e espera começar a entregá-las até ao final de 2027. São 25 fogos junto ao novo cemitério e mais 30 num edifício na zona do Alto de Vilarinho.

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Segundo o presidente da Câmara, João Gonçalves, ambas as empreitadas estão em execução, embora admita que os prazos possam ser condicionados pelas dificuldades sentidas atualmente pelos empreiteiros, sobretudo na contratação de mão de obra.

“Temos a expetativa de que, até ao final de 2027, essas obras físicas permitam começar os processos de possíveis entregas”, afirmou.

Os 25 fogos junto ao cemitério destinam-se a famílias que vivem atualmente num núcleo habitacional precário. O objetivo é permitir que “abandonem as condições indignas de habitação que têm hoje em dia”, explicou o autarca. A Câmara pretende libertar a área atualmente ocupada por esse núcleo para avançar com uma nova ampliação da zona industrial.

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Já o prédio de 30 fogos do Alto de Vilarinho será destinado a renda acessível, para famílias que cumpram os critérios definidos em função dos rendimentos e das despesas do agregado.

João Gonçalves estimou em "mais de sete milhões de euros" o investimento associado às duas operações habitacionais. O autarca salientou, porém, que se trata de obras complexas e que os prazos estão dependentes da capacidade de execução das empresas.