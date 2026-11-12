Campo de Tiro de Mogadouro vai sofrer requalificação no valor de meio milhão de euros

O atual campo de tiro do concelho de Mogadouro vai ser alvo de obras de requalificação e modernização para dar lugar ao Centro Ibérico de Tiro Desportivo. O projeto vai contar com um investimento de 556 901,05 euros e vai contar com uma comparticipação de 400 mil euros no âmbito do programa “Crescer com o Turismo”.

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“Como é sabido, Mogadouro já dispõe de um campo de tiro com apenas um fosso, mas dada a quantidade enorme de atiradores que passam o fim de semana em Mogadouro será necessário fazer mais um”, disse o Presidente da Câmara Municipal, António Pimentel, explicando ainda que era um compromisso que tinha assumido com os praticantes.

“No fundo trata-se de, em vez de um fosso fazer dois, melhorar as instalações de apoio ao campo de tiro e também de proteção, digamos, no raio de tiro para evitar que o chumbo se disperse”, disse, acrescentando que “será uma obra significativa, uma vez que obriga a demolir as atuais infraestruturas, fazer estruturas novas, fazer o rebaixamento do piso e a instalação de dois fossos para poder receber campeonatos nacionais”.

Além da instalação de um segundo fosso, a intervenção prevê a ampliação e renovação do edifício de apoio ao campo de tiro. As novas instalações deverão incluir uma zona de estar, bar, pequena cozinha, instalações sanitárias acessíveis e uma esplanada coberta. Está ainda prevista a instalação de máquinas robotizadas de lançamento de pratos, a construção de uma barreira acústica de proteção e a melhoria dos espaços exteriores.

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Afirmar Mogadouro no panorama ibérico

Mais do que uma intervenção nas infraestruturas desportivas, o projeto pretende afirmar Mogadouro como um destino de referência no turismo desportivo, aproveitando a tradição do concelho na modalidade e a sua proximidade com Espanha.

De acordo com a memória descritiva da candidatura, o futuro centro deverá reunir condições para integrar o circuito nacional da modalidade TRAP5 e acolher provas oficiais, torneios e eventos transfronteiriços, atraindo praticantes portugueses e espanhóis.

A dinamização do equipamento passará também pela organização de, pelo menos, dois torneios associados a eventos regionais, uma competição transfronteiriça e um evento inaugural, que deverá incluir um torneio e um workshop técnico dedicado à modalidade.

O projeto prevê ainda ações de formação, iniciativas abertas à comunidade e atividades que permitam conjugar a prática desportiva com a descoberta do património natural, histórico e cultural do concelho.

A intenção do município passa por fazer deste equipamento um motor de atração de visitantes, contribuindo para dinamizar a economia local, nomeadamente os setores do alojamento, restauração e comércio, e para promover uma maior permanência de turistas no território.

Na memória descritiva do projeto o início das operacionalizações aponta para janeiro de 2027 e terá, como prazo de execução, um ano, ficando concluído em dezembro do mesmo ano.