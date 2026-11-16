A Casa do Benfica de Alfândega da Fé/Casa Aragão perdeu, sábado, frente ao líder ao FC Porto, na 7.ª jornada da Série A do Campeonato Nacional da III Divisão de Futsal. A formação transmontana recebeu o líder da tabela, mas sofreu 4 golos e só conseguiu marcar 2.

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Já o Grupo Desportivo Macedense empatou, 5-5, na receção ao São Martinho de Mouros. O Macendense esteve perto de conquistar os três pontos, já que foi para o intervalo com uma vantagem de 4-1, mas acabou por empatar.

Também o Clube Académico de Mogadouro não foi além de um empate sem golos (0-0), na receção ao FC Marinhas. Num encontro em que as duas equipas não conseguiram encontrar o caminho da baliza, o Mogadouro somou mais um ponto.

Na oitava jornada, o GD Macedense desloca-se ao terreno do FC Marinhas. O CA Mogadouro também joga fora de portas, frente ao GCR Nun'Álvares B. A Casa do Benfica de Alfândega da Fé/Casa Aragão recebe o São Martinho de Mouros.