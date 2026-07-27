Campeonato de Portugal: Clubes transmontanos no mesmo grupo

O sorteio que determina os jogos do campeonato de Portugal decorreu sábado, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

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Grupo Desportivo de Bragança, Futebol Clube de Vinhais, Grupo Desportivo de Chaves "B", Clube Desportivos e Cultural de Montalegre integram a Série 1 de quatro séries.

Integram ainda a série 1 a AD Os Limianos, o Rebordosa AC, o SC Braga SAD ‘B’, Atl. C. Vila Meã, Brito SC, CD Celoriencense SC Maria da Fonte, FC Tirsense, AD Ponte da Barca e AFC Maia Lidador.

A temporada 2026/2027 arranca já no dia 16 de agosto com a última jornada agendada para dia 17 de abril do próximo ano.

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No jogo inaugural, o GDB joga fora de portas e tem como primeiro adversário o Brito SC, o CDC Montalegre deslocar-se-á até ao reduto do Celoricense, já o Chaves ‘B’ viaja até ao Minho para defrontar o Limianos a contar para o primeiro jogo da época.

Por outro lado o FC Vinhais, é o único dos clubes transmontanos a iniciar a temporada com um jogo caseiro. O Vinhais terá como adversário o clube Bracarencs, SC Maria da Fonte.

Ao todo, o campeonato de Portugal conta com 56 clubes divididos em quatro séries e 26 jornadas.