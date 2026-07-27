Campeonato de Portugal: Clubes transmontanos no mesmo grupo
Grupo Desportivo de Bragança, Futebol Clube de Vinhais, Grupo Desportivo de Chaves "B", Clube Desportivos e Cultural de Montalegre integram a Série 1 de quatro séries.
O sorteio que determina os jogos do campeonato de Portugal decorreu sábado, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Grupo Desportivo de Bragança, Futebol Clube de Vinhais, Grupo Desportivo de Chaves "B", Clube Desportivos e Cultural de Montalegre integram a Série 1 de quatro séries.
Integram ainda a série 1 a AD Os Limianos, o Rebordosa AC, o SC Braga SAD ‘B’, Atl. C. Vila Meã, Brito SC, CD Celoriencense SC Maria da Fonte, FC Tirsense, AD Ponte da Barca e AFC Maia Lidador.
A temporada 2026/2027 arranca já no dia 16 de agosto com a última jornada agendada para dia 17 de abril do próximo ano.
No jogo inaugural, o GDB joga fora de portas e tem como primeiro adversário o Brito SC, o CDC Montalegre deslocar-se-á até ao reduto do Celoricense, já o Chaves ‘B’ viaja até ao Minho para defrontar o Limianos a contar para o primeiro jogo da época.
Por outro lado o FC Vinhais, é o único dos clubes transmontanos a iniciar a temporada com um jogo caseiro. O Vinhais terá como adversário o clube Bracarencs, SC Maria da Fonte.
Ao todo, o campeonato de Portugal conta com 56 clubes divididos em quatro séries e 26 jornadas.