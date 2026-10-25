Campeonato de Portugal: Bragança vence fora e Vinhais sofre goleada pesada

O Grupo Desportivo de Bragança venceu, este domingo, o SC Maria da Fonte, por 2-1, em jogo da sexta jornada da Série A do Campeonato de Portugal. Kika e Passas assinaram os golos da formação brigantina. Já o FC Vinhais sofreu uma derrota expressiva, por 8-0, na deslocação ao terreno do Rebordosa AC.

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O Bragança conquistou três pontos importantes fora de portas, reforçando a sua posição entre os primeiros classificados. Com este triunfo, a formação brigantina passou a somar 13 pontos, ocupando o terceiro lugar da tabela classificativa, a apenas um ponto do SC Braga B e da AD Os Limianos, ambos com 14 pontos.

Na próxima jornada, agendada para domingo, 1 de novembro, o Bragança recebe o FC Tirsense.

Já o Vinhais teve uma tarde para esquecer na deslocação ao terreno do Rebordosa AC. A equipa vinhaense foi derrotada por 8-0, continuando sem pontuar no Campeonato de Portugal. Ao fim de seis jornadas, o Vinhais permanece no último lugar da classificação, com zero pontos, tendo a equipa dificuldades em inverter o ciclo negativo de resultados.

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Na próxima ronda, os vinhaenses deslocam-se ao terreno da AD Ponte da Barca, também no domingo, 1 de novembro, à procura dos primeiros pontos na competição.