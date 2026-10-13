Caminhada solidária em Cedães para apoiar doentes oncológicos

A localidade de Cedães, no concelho de Mirandela, recebe a 18 de outubro mais uma edição da Marcha pela Vida, uma iniciativa solidária que nasceu para ajudar a angariar fundos para apoiar os doentes oncológicos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

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Segundo Telmo Ramos, da organização, a caminhada nasceu há 17 anos, em Sanfins do Douro, na sequência da morte de uma pessoa com cancro, e tem como objetivo contribuir para melhorar as condições de acompanhamento dos doentes. Desde há quatro anos, a iniciativa passou também a realizar-se em Cedães, motivada pela perda de um familiar de um dos organizadores devido à mesma doença.

O dinheiro angariado não é entregue diretamente ao hospital. De acordo com Telmo Ramos, é “utilizado na compra de materiais, produtos e equipamentos identificados como necessários” pelo serviço de Oncologia, em articulação com os profissionais de saúde. Aponta como exemplos “cremes, sabonetes de glicerina, camas, colchões e televisores para os quartos, entre outros materiais destinados a melhorar o conforto dos utentes”.

Os resultados alcançados demonstram a dimensão da iniciativa. Em Sanfins do Douro, a caminhada já permitiu angariar mais de 100 mil euros ao longo de 17 edições. Em Cedães, o valor acumulado desde a primeira edição ronda os 10 mil euros.

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No próximo domingo, a organização espera reunir cerca de 200 participantes. A inscrição pode ser feita através da página do Facebook Marcha pela Vida - Sanfins do Douro.