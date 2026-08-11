Câmara disponibiliza transporte público para o aeródromo para assistir ao eclipse

Amanhã, as pessoas que pretendam deslocar-se ao Aeródromo Municipal de Bragança para ver o eclipse total do sol podem fazê-lo no STUB. A câmara disponibiliza ligações entre a Estação Rodoviária de Bragança e o Aeródromo, a partir das 14h00, com regresso previsto a partir das 20h00.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Devido à elevada afluência prevista, serão implementadas restrições e condicionamentos de trânsito em alguns acessos, nomeadamente Varge – Rio de Onor e Rio de Onor - Guadramil. Assim, o município recomenda que se planeie a deslocação com antecedência e que se sigam as indicações das autoridades.