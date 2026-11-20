A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo reforçou a adenda ao contrato-programa da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo, com mais 60 mil euros. O apoio destina-se ao transporte de doentes oncológicos e doentes não urgentes.

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“Trata-se de um programa de transporte de doentes que o município celebrou com os Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo no valor de 220 mil euros e vimos a necessidade de fazer um reforço, uma vez que a procura tem sido, infelizmente, bastante por parte dos munícipes”, referiu o autarca José Meneses, reforçando que “a Câmara efetuou um reforço até aos 280 mil euros, para apoiar no transporte condigno aos doentes oncológicos e também a pessoas vulneráveis do concelho”, concluiu.

Para o município, esta medida assume um papel “determinante na coesão social”, assegurando condições de conforto, segurança e equidade no acesso aos cuidados de saúde por parte da população do concelho.