Câmara de Mirandela não recorre e fecha processo da derrocada de 2014

Doze anos depois da derrocada que desalojou quatro famílias em Mirandela, o processo judicial aproxima-se do fim.

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Cada família deverá receber quase 97 mil euros. São 260 mil de indemnização, mais cerca de 127 mil euros de juros. Vítor Correia, presidente da Câmara Municipal de Mirandela, explicou, em conferência de imprensa, por que razão o município quer fechar o processo.

“Decidimos simplesmente não recorrer, achamos que face em função do tempo decorrido, da dor que as famílias passaram, e também o facto da indemnização não ser nada parecida àquilo que era o inicial, que eram reclamados 650 mil euros. Vamos resolver o assunto com 260 mil euros, mais juros. Pensamos também que é uma boa solução e é o encerrar de um processo”, disse o autarca.

Nestas declarações registadas pela Lusa, Vítor Correia acrescenta que acatar a decisão do tribunal não significa, porém, que a autarquia concorde com toda a fundamentação da sentença.

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A sentença nós aceitámo-la como tal, não quer dizer que nós concordemos com tudo o que a sentença lá tenha. Houve muita intenção de assumirmos o fim do litígio. Poderíamos não concordar, poderíamos recorrer, nem sequer vou falar sobre ela. Eu acho que o município e os seus técnicos fizeram o trabalho que tinham que ter tido, o tribunal decidiu assim, é um assunto encerrado. Para nós vamos continuar a fazer esse trabalho, acreditando sempre naquilo que são os bons ofícios dos nossos técnicos”, rematou.

A derrocada aconteceu em janeiro de 2014 e danificou quatro habitações.

O município entende agora que prolongar o litígio não serviria as famílias nem a própria Câmara.