Câmara de Bragança justifica abate de árvore por doença e garante replantação da mesma espécie

O abate de uma árvore na Praça Cavaleiro Ferreira gerou algumas reações na população.

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A Presidente da Câmara Municipal, Isabel Ferreira, confirmou que a arvore foi cortada por ter “uma doença fúngica” e explicou que a decisão foi tomada para garantir a segurança da população. “Podia cair a qualquer momento e causar prejuízos, sobretudo em pessoas por ser um local de passagem”, frisou.

A autarca esclareceu ainda que a luz verde para o abate surgiu após receber e avaliar o relatório emitido pelos serviços municipais dando conta da situação “anómala”.

“Os serviços municipais responsáveis pelos espaços verdes fazem um acompanhamento diário. Quando há situações anómalas é emitido um relatório no qual é reportada ao executivo. E, com base nesse documento, é tomada uma decisão”, justificou.

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Ainda assim, a autarca garante que vai ser plantada uma nova árvore da mesma especie. Isabel Ferreira explica que a monitorização fitosanitária é feita em todas as espécies.

“ Todas as espécies botânicas são inventariadas, têm um código específico e são acompanhadas também do ponto de vista fitossanitário; pela própria questão da saúde vegetal das árvores, mas também porque estando em espaço público, caso tenham uma doença, podem ter a sua estabilidade comprometida e caírem. Neste caso, autorizei o abate desta árvore e a replantação da mesma espécie no mesmo local”, concluiu.

A árvore na Praça Cavaleiro Ferreira foi abatida no sábado, tendo anteriormente sida cortada outra na Avenida Sá Carneiro. O executivo autárquico garante a replantação das árvores e que o abate foi feito para garantir a segurança das pessoas.

Valorização paisagística de outros espaços

A propósito da Praça da Sé, Isabel Ferreira recordou que o município tem em curso uma estratégia de valorização do centro histórico, que inclui melhorias ao nível do enquadramento paisagístico.

“Na Praça da Sé o que aconteceu não foi propriamente uma arborização, mas sim tornar a praça mais agradável do ponto de vista paisagístico e do seu enquadramento. Por isso, colocámos também vasos com floreiras”, afirmou. A autarca adiantou ainda que o município já está a avaliar novas intervenções para a próxima primavera e verão, bem como para outros espaços da cidade, nomeadamente a Zona das Muralhas do Castelo.