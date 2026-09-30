Assine já!

Mirandela

 Sociedade

Câmara condenada a pagar 383 mil euros em indemnizações por causa de derrocada

O caso remonta a janeiro de 2014, quando um deslizamento de terras no loteamento Retiro da Princesa provocou a queda de muros de suporte, arrastou logradouros e danificou habitações. Cinco famílias tiveram de sair de casa e nunca regressaram. Uma delas acabou por desistir da ação.

Foto de Perfil de Diário Regional de Informação

Diário Regional de Informação

Diário Regional de Informação
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

30 set. 2026, 11:09

Doze anos depois da derrocada que obrigou várias famílias a abandonar as casas, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela condenou o município mirandelense a pagar cerca de 383 mil euros em indemnizações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

A decisão, avançada hoje pelo Jornal de Notícias, atribui cerca de 96.800 euros a cada uma das quatro famílias que mantiveram a ação judicial.

O caso remonta a janeiro de 2014, quando um deslizamento de terras no loteamento Retiro da Princesa provocou a queda de muros de suporte, arrastou logradouros e danificou habitações. Cinco famílias tiveram de sair de casa e nunca regressaram. Uma delas acabou por desistir da ação.

Segundo a sentença consultada pelo JN, o município falhou no dever de fiscalização e no controlo da legalidade urbanística. O tribunal considerou, no entanto, que também houve responsabilidade de proprietários de dois lotes nas intervenções que afetaram a estabilidade do talude. O caso já tinha levado anteriormente o município a suportar obras provisórias. O historial da derrocada e a anterior condenação para execução de obras de segurança estão também documentados em notícias de 2023.

PUBLICIDADE

Segundo o JN, o presidente da Câmara, Vítor Correia, diz que a autarquia quer resolver definitivamente o processo, mas sublinha que terá também de defender o erário público.

A decisão ainda não transitou em julgado.

As famílias aguardam agora um contacto do município para tentar encontrar uma solução para um problema que se arrasta desde 2014.

PUBLICIDADE