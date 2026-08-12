Calor coloca Bragança e Vila Real sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, colocou desde ontem, os distritos de Vila Real e Bragança sob aviso amarelo.

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O IPMA dá conta que a persistências dos valores elevados das temperaturas vai continuar e por isso, o aviso, estende-se até sexta-feira.

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Além de Bragança e Vila Real, estão ainda sob o mesmo aviso, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Também devido ao calor, o risco de incêndio é Máximo, no distrito de Bragança.

Nesse sentido, a proteção civil alerta para que os cuidados sejam redobrados estando por isso em vigor algumas restrições, como proibição de fazer queimas e queimadas, bem como realizar fogueiras, utilizar fogareiros e grelhadore e lançar foguetes.

É ainda proibido fumar ou fazer lume em territórios rurais ou nas vias que os delimitam.

A realização de trabalhos com motorroçadoras, corta-matos, detroçadores, motoserras e rebarbadoras também está condicionado.