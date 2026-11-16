Cachico voltou a celebrar sabores de Carção

A aldeia de Carção, no concelho de Vimioso, voltou a ser ponto de encontro para a promoção dos produtos locais e regionais com a realização da oitava edição do Cachico – Mercado Rural. O certame, que decorre anualmente no terceiro fim de semana de novembro, reúne produtores, artesãos e visitantes em torno dos sabores, saberes e tradições da região.

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Organizado pela Junta de Freguesia de Carção e pela AMARTES – Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Desportivo, com o apoio do Município de Vimioso, o mercado teve como principais atrações, nesta edição, o concurso de abóboras gigantes e o festival de folclore “Lés-a-lés”.

Mais do que um espaço de exposição e venda, o Cachico é uma oportunidade para dar visibilidade à produção local e incentivar o consumo de produtos da terra. Esta é a ideia que, segundo Daniel Ramos, presidente da Junta de Freguesia de Carção, esteve na origem da iniciativa. “O objetivo principal é a promoção dos produtos locais, dos produtores locais e dos nossos produtos endógenos”, explicou o autarca, sublinhando que a escolha desta altura do ano está relacionada com a época das colheitas. “É a altura de promover aquilo que tão bom aqui produzimos, como as abóboras, o vinho, a aguardente, estes produtos tão nossos e de tanta qualidade”, acrescentou.

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A organização procura também manter uma dimensão equilibrada do mercado, sem aumentar excessivamente o número de participantes. “A prioridade é dada aos produtores da freguesia e do concelho”, sendo os restantes expositores sujeitos a alguma “rotatividade”, para permitir a participação de novos vendedores e oferecer “diferentes propostas” aos visitantes em cada edição.

Entre os participantes esteve Alexandra Prada, que se estreou este ano no Cachico, depois de ter começado a participar em feiras apenas recentemente. A produtora apresenta dois tipos de artigos: cosméticos naturais e queijo de cabra serrana, ambos artesanais. Alexandra Prada, que disse que “o tempo não ajudou à afluência”, fez, ainda assim, um “balanço positivo” da participação e destacou a “boa aceitação” dos queijos de cabra serrana, cuja produção iniciou em junho. “Os queijos têm uma saída absolutamente incrível. Já me vêm diretamente a casa pedi-los e encomendar, porque não há muita gente a produzir queijo de leite de cabra cru”, contou.

Também a gastronomia tradicional tem lugar de destaque no mercado. Paula Veiga, que participou pelo segundo ano consecutivo, apresentou uma variedade de produtos confecionados artesanalmente, muitos deles preparados no próprio local. “O pão com chouriço é cozido na feira, enquanto o pão caseiro é confecionado em forno a lenha”, contou. A oferta incluía ainda filhós de pão e de ovos, a que se juntaram, nesta edição, algumas novidades, como sendo queijadas e muffins de abóbora e ainda muffins de castanha. “É tudo feito por mim, caseiro”, garantiu, assumindo que vende “bem” o que ali leva e que “é para voltar mais vezes”.

Já Adília Vera, de Vimioso, é uma presença habitual nas feiras da região, onde comercializa crepes e outros produtos locais. Apesar de reconhecer que nem sempre é fácil vender, considerou que vale a pena participar. “Para nós vale sempre. Pelo convívio e sempre vamos ganhando alguma coisita”, afirmou.

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A importância do Cachico, segundo o presidente da junta, ultrapassa a vertente económica e comercial. Ao longo das oito edições, o mercado foi conquistando um lugar próprio no calendário festivo da freguesia, tornando-se também um motivo de regresso para muitos naturais de Carção que vivem fora. “Esta feira tornou-se em mais uma das festas da freguesia, assim como temos as festas de verão, os Santos, o Natal e a Páscoa temos o Cachico. E quem é de Carção e vive fora organiza as suas férias e as suas deslocações em função também do Cachico”, disse Daniel Ramos.

O nome da feira está associado a uma expressão local. Cachico “é um bocadinho" de alguma coisa.