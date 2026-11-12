Burros de Miranda vão limpar terrenos em Freixo de Espada à Cinta

Doze burros de Miranda vão atuar numa área de cerca de 30 hectares, para limpar terrenos na Subestação de Lagoaça, em Freixo de Espada à Cinta, em pleno Parque Natural do Douro Internacional. O projeto arrancou na passada terça-feira e terá um papel fundamental no controlo dos combustíveis e na gestão sustentável da paisagem.

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O projeto juntou a Redes Energéticas Nacionais (REN), a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA) e a Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural.

“Aquilo que os animais e que os burros podem fazer de melhor é que, além de gerirem a carga combustível, transformam a paisagem. Aquilo que é um terreno abandonado e cheio de giestas, eles vão transformá-lo num terreno mais apetecível para o consumo animal e em que no futuro possa também dar origem a outro tipo de projetos onde o pastoreio extensivo venha a fazer parte destes novos modelos de desenvolvimento, tanto de burros como de cabras, como de ovelhas e como de vacas”, explicou Miguel Nóvoa, da AEPGA.

O projeto inclui ainda a recuperação de seis pombais tradicionais, contribuindo para preservar o património rural, a identidade do território e promover a proliferação de aves ameaçadas de extinção, como a águia-de-Bonelli.

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O projeto tem uma duração de cinco anos e vai incluir a realização de estudos e impactos. “Neste momento os burros vão rotativamente realizar este pastoreio dirigido nas parcelas afetas ao protocolo. Vamos acompanhar o impacto que os burros têm na alteração da paisagem. Vamos perceber também como o uso de GPS, o uso de cercas elétricas, o uso de abrigos móveis poderá também favorecer este trabalho, que será no final transformado também numa replicabilidade, com a partilha de conhecimentos e o desenvolvimento de um manual de boas práticas para incentivar que outras empresas e outros municípios venham a utilizar estes métodos na gestão de combustível”, destacou Miguel Nóvoa.

A área abrangida pelo projeto reúne vários habitats, onde coexistem zonas húmidas, prados e pastagens, áreas de carvalhal de montanha, fauna e flora. Nas zonas húmidas, a presença dos animais contribui para manter as características físicas que permitem a acumulação temporária de água e apoiam a fauna dependente destes ambientes.

Nos prados e pastagens, o pastoreio rotativo efetuado pelos Burros de Miranda ajuda a controlar o crescimento da vegetação e a preservar a diversidade e o equilíbrio do ecossistema. Nas áreas de carvalhal de montanha, os animais contribuem para a gestão da vegetação e para a manutenção da paisagem.