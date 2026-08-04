Brigantino Tiago Parente emprestado pelo Benfica ao Swansea City

O brigantino Tiago Parente vai representar o Swansea, durante a época 2026/2027.

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O lateral esquerdo segue para o emblema inglês por empréstimo do Benfica, clube que representava desde 2018, com opção de compra.

Tiago Parente representou 39 vezes a equipa das águias na 2ª Liga, somando-se ainda 37 jogos pelos sub-23 e 10 a contar para a YouthLigue.

O Atleta de 20 anos começou no FC Mãe D’agua e ruma agora para a Inglaterra onde irá jogar na Championship, a segunda liga Inglesa, ao lado de Gonçalo Franco e onde será treinado por Vitor Matos.

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Segundo o jornal desportivo 'Mais Futebol" no comunicado do clube o técnico deixou algumas palavras sobre a chegada do brigantino ao clube. "Estamos satisfeitos por trazer o Tiago para nos proporcionar competição e mais uma opção na posição de lateral-esquerdo. Ele é um jovem jogador talentoso que está entusiasmado com a oportunidade de testar-se num ambiente diferente. Estamos felizes em tê-lo aqui e ansiosos para integrá-lo no nosso elenco», referiu o treinador.