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Entrevista

Brigantino Manuel da Cunha Marta é Campeão Nacional de Jiu-Jitsu

O brigantino Manuel da Cunha Marta sagrou-se Campeão Nacional de Jiu-Jitsu, no Nacional Open 2026, a prova mais relevante do calendário nacional da modalidade, regida pelas normas da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. O campeonato realizou-se em Odivelas e o brigantino conquistou a medalha de ouro na categoria Adulto Peso Pluma (-64kg), faixa azul. Num dia de competição ao mais alto nível, onde venceu duas das três lutas por finalização, incluindo a grande final, levou ao topo do pódio a Gracie Barra Cascais. Em entrevista ao Jornal Nordeste, Manuel da Cunha Marta fala em “dever cumprido”.

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Carina Alves

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11 nov. 2026, 08:30

O que é que sentiu quando percebeu que era o campeão e o que é que significa esta conquista?

É um sentimento um pouco indescritível, é um sentimento de dever cumprido, pois uma pessoa trabalha todos os dias, muitas horas, para para ter uma chance de subir ao pódio, e ao lugar mais alto neste caso. Acontece muitas vezes uma pessoa trabalhar e chegar lá e não obter o resultado que quer, nem mesmo até conseguir fazer pódio. É um desporto bastante ingrato nesse sentido.

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Abdicamos de muitas horas em família, de estar com amigos, para conseguir ter essa chance.

Entrou na competição já com o objetivo claro de conquistar este título, ciente de que era capaz de o fazer?

Eu já ia com o foco de ser campeão nacional porque tenho vindo a fazer vários campeonatos bons, tenho tido uma época bastante boa e estou numa equipa em que os resultados são bastante expressivos, entre todos.

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Venceu duas das três lutas por finalização, incluindo a grande final. Como é que descreve o seu desempenho?

O jiu-jitsu foi feito, no cenário ideal, para conseguir chegar a uma finalização. Na primeira luta consegui fazê-lo, na segunda ganhei por pontos, ou seja, acabou o tempo de luta sem haver essa finalização. Depois, na última, na final, consegui finalizar. Pronto, o objetivo e o cenário ideal é ter 100% de finalizações, porque é o que todo atleta quer, mas não foi possível e também não posso ficar triste por isso.

Como é que foi a preparação para este campeonato? Estamos a falar de quantas horas de treino?

Entre jiu-jitsu em si, propriamente dito, com preparação física, uma média de 3 a 4 horas, todos os dias, de segunda a sábado.

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E como é que é, através do desporto, levar o nome da região mais além?

Já tive outros títulos, mas em Bragança nunca fui reconhecido como tal. Neste campeonato tive a sorte de encontrar pessoas de Bragança, que tinham a bandeira e eu assim que a vi quis logo tirar uma fotografia com ela. Não consegui, na altura, tirar no pódio, mas assim que consegui tirei foto com a bandeira. É uma terra que, quem está cá em baixo, diz-nos muito, ser transmontano, e toca-nos sempre no fundo do coração.

Como é que esta modalidade, que pratica há quatro anos, surge no seu caminho?

Surgiu de uma amizade com uma rapariga que já tinha alguns títulos expressivos. Tinha sido vice-campeã mundial. Eu comecei a fazer uns treinos com ela e ela disse que eu tinha jeito. Acabei por começar a treinar, a gostar e nunca mais deixei. Fiz amigos e comecei a competir logo desde cedo. O meu primeiro campeonato foi com um mês de treino e a partir daí nunca mais parei.

O que tem em mente depois deste título nacional?

Agora vamos fazer um torneio em Dublin, na Irlanda, dia 5 de dezembro, e depois vamos fazer o Europeu, que vai ser em Lisboa, no mês de janeiro de 2027. Isto tudo basicamente é uma preparação para o Europeu, que é um dos 4 maiores campeonatos do a nível do jiu-jitsu.

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