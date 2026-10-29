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Bragança

 Sociedade

Bragança vai ter 46 novas habitações a custos acessíveis

O projeto é do IHRU e as obras vão avançar até ao final do ano.

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Cindy Tomé

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29 out. 2026, 09:40

Bragança  vai ter 46 novas  frações para habitação a custos acessíveis. O anuncio foi feito pela Presidente da Câmara, Isabel Ferreira.

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A autarca adiantou que já reuniu com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), proprietário do terreno, e que as obras vão avançar até ao final do ano.

Isabel Ferreira considera que além da habitação social, também a habitação a custos acessíveis é muito importante para o concelho, nomeadamente, para os jovens e a classe média.

“Inscrevemos no quadro prioritário de investimentos também para aproveitar alguns fundos europeus precisamente para habitação acessível”, disse acrescentando que reuniu com o presidente do IHRU e que, na Braguinha, "nos dois lotes que estão livres na continuação da Avenida Brigadeiro Figueiredo Sarmento, o terreno é do IHRU e tem um projeto para habitação que ficou acordado que seria a habitação a custos acessíveis. São 46 frações que vão arrancar até ao final do ano. Portanto, há esse compromisso do senhor presidente do IHRU e será a custo zero para o município.”

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Apesar de reconhecer que não existe, para já, falta de casas em Bragança, Isabel Ferreira aponta que é preciso planear e antecipar o futuro, nomeadamente, numa altura em que a população de  Bragança, enquanto capital de distrito e concelho, está a aumentar.

“Um dos problemas da habitação no país foi falta de planeamento. Porque aumentámos muito a população e de repente não há oferta e por isso também nós temos que atuar preventivamente. Claro que eu não vou fazer milhares de fogos em habitação acessível, não se justifica, mas justifica-se termos estes números que eu estou a dizer”, vincou.

Além deste projeto a autarca adiantou ainda que existem mais intervenções que estão planeadas e outras já estão em curso, nomeadamente, para a habitação social.

“Temos seis casas na Cidadela para reabilitar, aliás já abrimos concurso mas ficou deserta e agora vamos abrir novamente com mais prazo de candidatura. Temos a a antiga residência Gulbenkian que também dá cerca de oito fogos. Estamos em processo de transferência da propriedade da ESTAMO para o município que também vamos reabilitar. Dentro da habitação social, estava previsto ter feito com o PRR o bairro da Previdência e não foi feito. E agora nós vamos candidatar a fundos europeus, aliás estamos a terminar a candidatura a um aviso que está aberto agora até dezembro”, frisou.

Os 46 fogos previstos no projeto do IHRU serão totalmente financiado pelo instituto, resta apenas a elaboração do contrato Inter administrativo para avançar, garantiu Isabel Ferreira.

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