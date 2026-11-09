Bragança vai sair à rua pelo direito à habitação

O coletivo Interior à Resistência e o movimento Porta a Porta – Casa para Todos, juntam-se à convocatória nacional da plataforma Casa Para Viver para promover uma manifestação no dia 14 de novembro, em Bragança, integrada na mobilização nacional em defesa do direito à habitação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mobilização pretende afirmar que a habitação é um direito e a crise da habitação não se limita às grandes cidades. “Estamos a aproveitar o que está a ser a onda de descontentamento e de exigência de direitos por toda a população do país. Embora nós estejamos numa cidade em que em certa medida os problemas não sejam os mesmos, ou melhor, não são na mesma dimensão como são em polos de grande densidade populacional como Lisboa e no Porto, o que é certo é que também se fazem sentir cá”, aponta o porta-voz Miguel Gomes, do Porta a Porta – Casa para Todos, Movimento pelo Direito à Habitação.

Ambos os movimentos olham para os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos a Bragança, onde se verifica que o preço mediano das casas vendidas atingiu os 1.199 euros por metro quadrado no segundo trimestre de 2026, representando um aumento de 17,3% num ano. Em 2022, este valor era de 811 euros por metro quadrado, o que significa uma subida de aproximadamente 48% em quatro anos.

Ainda segundo os dados divulgados, a renda mediana dos novos contratos atingiu os 5 euros por metro quadrado por mês, no segundo trimestre de 2026, mais 12,9% do que no mesmo período do ano anterior. Em 2022, a renda mediana situava-se nos 3,31 euros por metro quadrado, traduzindo um aumento de cerca de 51% em quatro anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estes números mostram que Bragança não está à margem da crise habitacional. Pelo contrário, revelam um problema que ameaça as condições de vida da população e compromete o futuro do território”, alerta o coletivo Interior à Resistência e o movimento Porta a Porta.

Miguel Gomes acredita que a adesão da população é fundamental para uma eventual mudança. “Gostaríamos de ter a adesão de algumas pessoas e que perdessem um bocadinho essa vergonha e medo de assumir posições políticas, um bocadinho menos convencionais, e aderissem à causa para manifestarem o seu descontentamento”, reflete o porta-vos recorrendo a uma analogia. “Isto faz-me lembrar muitas vezes aquela analogia da rã que está numa panela com água, que vai sendo paulatinamente aquecida e a rã acaba por morrer porque nem se apercebe na mudança de temperatura, uma vez que não é um choque drástico. Aqui o que acontece é que muitas das pessoas da nossa cidade, da nossa região, também sentem na pele todos os dias o aumento do custo de vida, o aumento do preço das habitações, mas por conformismo muitas vezes não têm essa vontade de sair de casa e fazer a sua voz ser ouvida”, compara.

Esta mobilização pretende exigir políticas públicas concretas que garantam o acesso à habitação, nomeadamente através do reforço da habitação pública, da disponibilização de casas a rendas comportáveis, do combate à especulação imobiliária e da proteção de quem enfrenta situações de precariedade habitacional.