Bragança vai receber fundos europeus para beneficiar campo do CEE

O Município de Bragança vai receber cerca de 255 mil euros de financiamento comunitário para a beneficiação e ampliação do campo desportivo do Centro de Educação Especial e dos balneários de equipamentos desportivos municipais.

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O projeto, com um investimento global de cerca de 434 mil euros, integra o conjunto de operações aprovadas em julho no âmbito do NORTE 2030 para a sub-região das Terras de Trás-os-Montes.

A intervenção, que prevê a beneficiação e ampliação do campo desportivo do CEE, bem como dos balneários associados aos equipamentos desportivos municipais.destaca-se entre os projetos aprovados na região transmontana com apoio comunitário superior a 100 mil euros, num mês em que o NORTE 2030 aprovou 65 operações, num total de cerca de 52 milhões de euros de investimento.

O investimento enquadra-se nos Investimentos Territoriais Integrados (ITI), modelo através do qual os fundos europeus são direcionados para projetos definidos à escala sub-regional e de acordo com as necessidades identificadas no território.

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No conjunto do Norte, foram aprovadas em julho 56 operações integradas nos ITI, que representam cerca de 45 milhões de euros de investimento e 20,7 milhões de euros de financiamento do NORTE 2030.

Estas operações abrangem áreas como a requalificação de equipamentos coletivos e espaços públicos, a regeneração urbana e a mobilidade sustentável.

No total, as 65 operações aprovadas em julho representam cerca de 52 milhões de euros de investimento, dos quais aproximadamente 25,6 milhões de euros são assegurados pelo NORTE 2030.

A maioria das operações está integrada em Investimentos Territoriais Integrados contratualizados com as Comunidades Intermunicipais e a Área Metropolitana do Porto.

Segundo Álvaro Santos, presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2030, os dados de julho mostram uma aceleração da contratualização e a passagem de um número crescente de projetos para a fase de execução.