Bragança registou menos acidentes rodoviários em 2025, mas sinistralidade continua em análise

O concelho de Bragança registou 113 acidentes rodoviários em 2025, menos 11 do que no ano anterior, segundo dados apresentados pela GNR ao grupo de trabalho “Mobilidade Segura”. Os acidentes com vítimas diminuíram de 51 para 38, mas no ano passado morreram duas pessoas e registaram-se 11 feridos graves e 32 feridos ligeiros.

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Os dados foram apresentados na quinta-feira, durante uma reunião do grupo de trabalho criado pelo município de Bragança em janeiro deste ano para analisar a sinistralidade rodoviária e as condições da rede viária do concelho.

A estrutura reúne representantes do município, GNR, PSP, Bombeiros Voluntários de Bragança e de Izeda, União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Universidade Politécnica de Bragança e agrupamentos de escolas.

Nesta fase, o trabalho está centrado no diagnóstico da sinistralidade. A informação recolhida pelas forças de segurança será cruzada com as características das vias e o conhecimento das restantes entidades envolvidas, com o objetivo de identificar locais e situações que possam justificar uma análise mais detalhada.

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O relatório anual apresentado pelo Comando Territorial de Bragança da GNR inclui a localização dos acidentes e informação relativa, entre outros aspetos, ao período do dia, tipo de via, natureza dos acidentes e gravidade. Estes dados são utilizados pela força de segurança para definir ações de patrulhamento e fiscalização.

Distrito teve aumento de acidentes

A evolução registada no concelho contrasta com os dados relativos à área de responsabilidade da GNR no distrito de Bragança. Em 2025 foram registados 1.113 acidentes rodoviários, mais 11,7% do que no ano anterior.

Desses acidentes, 286 envolveram vítimas. No total, provocaram 16 mortos, 51 feridos graves e 323 feridos ligeiros.

A análise apresentada ao grupo de trabalho inclui a georreferenciação dos acidentes no concelho e informação sobre algumas das principais vias, permitindo identificar zonas que poderão ser alvo de estudos mais aprofundados.

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Medidas previstas no plano de mobilidade

O diagnóstico da sinistralidade será articulado com as medidas previstas no estudo de base ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) de Bragança. O documento estabelece a redução da sinistralidade rodoviária como um dos objetivos para a próxima década e contempla 40 medidas distribuídas por quatro áreas de intervenção.

Entre as medidas relacionadas com a segurança rodoviária estão o alargamento das Zonas 30 e das zonas de coexistência, medidas de acalmia de tráfego e projetos-piloto de alteração do espaço público. O plano inclui ainda intervenções junto às escolas, nomeadamente através da criação de zonas de “Kiss & Ride”.

O PMUS prevê também medidas dirigidas aos utilizadores mais vulneráveis da via, como a melhoria dos percursos pedonais, a expansão da rede ciclável e a criação de programas PediBus e BikeBus. Está igualmente prevista a elaboração de um Plano de Acessibilidade Universal.

Outra das medidas previstas é a criação de um Observatório da Mobilidade e de uma rede de contadores de veículos, peões e bicicletas, com o objetivo de acompanhar a evolução dos padrões de mobilidade no concelho.

Para 2026 estão ainda previstas intervenções como a sobrelevação de passadeiras, melhoria da iluminação pública e reforço da sinalização rodoviária, além da construção e reabilitação de percursos pedonais e da continuação da intervenção na rede viária.

A informação apresentada pela GNR deverá servir de base ao trabalho futuro do grupo “Mobilidade Segura”, que pretende aprofundar o diagnóstico, identificar situações que possam justificar intervenção e definir prioridades de atuação entre as entidades envolvidas.