Bragança recebe PANIBERIA 2026 para valorizar o pão

Bragança vai receber a 30 de outubro o PANIBERIA 2026, o Festival Ibérico do Pão, Cereais e Inovação, promovido pelo CIMO da Universidade Politécnica de Bragança, em colaboração com os parceiros do projeto TRANSCOLAB PLUS.

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O evento aproxima investigadores, empresas, profissionais da panificação e da gastronomia e a comunidade, articulando conhecimento científico, inovação e identidade territorial.

Lilian Barros, investigadora do Centro de Investigação de Montanha da Universidade Politécnica de Bragança, explica que o objetivo é “mostrar à sociedade o que é que fizemos no projeto”.

De 28 a 31 de outubro, o «Roteiro do Pão — À Mesa em Bragança», desenvolvido em articulação com a ACISB, convida os restaurantes de Bragança a apresentar menus inspirados no pão e no território, valorizando os produtos locais, a criatividade e a circularidade.

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“O desafio é que todos aqueles que realmente convivem com o pão diariamente, que o coloquem em destaque. Para nós, no sentido de alma brigantina, mostrar que a cidade de Bragança é realmente um sítio onde nós podemos encontrar bom pão”, apontou a padeira brigantina Elisabete Ferreira, do Pão de Gimonde, que integra a organização.

Alerta ainda para os mitos associados ao pão. “O pão nos anos 60 começou a ser feito de forma mais rápida, mais leveduras, menos fermentações lentas. O que acontece é que começou a ser indigesto, então as pessoas sentiam-se inchadas. Hoje em dia já há muita gente a fazer bom pão sem o uso de aditivos, o que faz com que seja um pão muito mais saudável do que era até antigamente. Mas antigamente era feito de um dia para o outro, mas a partir do momento em que surgem as leveduras, fizeram com que o pão fosse feito de forma mais rápida. Facilitou a vida, mas piorou a parte, a parte do organismo”, explicou.

A participação nas atividades do PANIBERIA 2026, no dia 30 de outubro, é gratuita, mediante inscrição previa.

O PANIBERIA integra a jornada de encerramento do projeto Transcolab Plus, cofinanciado pelo Interreg Espanha–Portugal POCTEP e pela União Europeia.

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A programação

O programa começa às 9h00 na Biblioteca Municipal de Bragança, com a abertura institucional, seguida da apresentação da candidatura de Bragança a Cidade Europeia dos Cereais. A cidade escolhida será conhecida em dezembro de 2026.

Em duas sessões, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00, a Praceta Adriano Moreira, em Bragança, acolhe a Feira de Inovação, com demonstradores de produtos, processos e soluções do TRANSCOLAB PLUS e a participação das empresas do consórcio. A valorização de subprodutos e a redução do desperdício estarão em destaque. No mesmo local, o Roteiro do Pão e da Circularidade para Crianças inclui atividades educativas, demonstrações e um conto sobre o pão.

Das 15h00 às 17h00, Florindo Fierro e Elisabete Ferreira protagonizam um showcooking de panificação na Praceta Adriano Moreira, em Bragança, aproximando o público das técnicas e dos saberes da produção de pão.

A partir das 17h30, o Teatro Municipal de Bragança recebe o Summit Científico Final TRANSCOLAB PLUS. A sessão «Ciência, Circularidade e Inovação» apresenta resultados do projeto e aborda o aproveitamento de subprodutos e a cooperação europeia. Seguem-se «O Pão Conta Histórias — Storytelling», «Pão sem Mitos» e o Fórum Ibérico do Pão — Ciência, Produção e Gastronomia, dedicado ao diálogo entre investigação, produção, indústria e gastronomia.

Os posters científicos estarão em exposição durante toda a sessão, até às 22h00. Um momento musical antecede «À Mesa com o Pão — Sabores e Encontros», que combina degustação de pães e produtos regionais com networking e discussão dos posters junto dos autores.