Bragança recebe 7.º Torneio Regional da Castanha de Hóquei DI

Bragança prepara-se para acolher, no próximo dia 15 de outubro, o 7.º Torneio Regional da Castanha de Hóquei DI. A iniciativa arranca às 10 horas e terá lugar no Pavilhão Polidesportivo do Bairro da Coxa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo Sérgio Conde Afonso, técnico superior de Educação Especial e Reabilitação, do Centro Social Paroquial Santos Mártires organização, que integra a organização, o evento "pretende promover a inclusão, o convívio e a prática desportiva" entre pessoas com deficiência intelectual.

Integrado no Campeonato Regional de Hóquei DI (Deficiência Intelectual) da ANDDI Portugal, o torneio constitui "uma oportunidade para incentivar a participação desportiva e proporcionar momentos de partilha entre atletas, valorizando o desporto adaptado enquanto instrumento de inclusão social", refere.

A organização resulta de uma parceria entre a Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI Portugal), a Federação Portuguesa de Hóquei (FPH), a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e o Centro Social Paroquial Santos Mártires. O evento conta ainda com o apoio do Município de Bragança e do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

PUBLICIDADE

Com a realização da sétima edição, o Torneio Regional da Castanha reforça a importância do desporto adaptado na promoção da igualdade de oportunidades, do espírito de equipa e da participação ativa das pessoas com deficiência intelectual, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.

Recorde-se que a equipa do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires sagrou-se campeã nacional de Hóquei DI, na categoria de desenvolvimento, em fevereiro, ao vencer o torneio integrado na 7.ª edição dos Jogos de Inverno da ANDDI, que se realizou em Paredes, no concelho do Porto.