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Bragança promove inclusão digital da população sénior

A iniciativa arranca no dia 28, no Brigantia EcoPark.

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Carina Alves

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27 out. 2026, 15:18

Bragança recebe, a 28 e 29 de outubro, o Silver Jobs, que conta com sessões práticas destinadas a pessoas com mais de 55 anos, para reforçar as competências digitais e promover uma utilização mais segura da tecnologia.

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A iniciativa arranca no dia 28, no Brigantia EcoPark, com atividades dedicadas à tecnologia, à inovação, à economia prateada e às oportunidades de emprego nos setores social e da saúde. No dia seguinte, as ações chegam a várias aldeias do concelho, aproximando a formação digital das comunidades rurais. O programa inclui sessões sobre Serviços Públicos Digitais, com destaque para a Segurança Social Direta, o Portal das Finanças e o Portal SNS. A cibersegurança também estará em foco, com informações sobre como identificar e prevenir burlas bancárias, chamadas fraudulentas e esquemas online. Outro dos momentos previstos é o workshop «Smartphones sem medo», que pretende ajudar os participantes a utilizar os telemóveis no dia a dia, desde pesquisas na Internet e videochamadas até à utilização das redes sociais e do GPS.

O evento inclui ainda uma mesa-redonda sobre emprego no setor social, numa reflexão sobre os desafios e as oportunidades associados ao envelhecimento da população.

Promovido pelo município de Bragança, o Silver Digital Days integra o projeto de cooperação transfronteiriça SILVERJOBS, apoiado pelo programa Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027. A iniciativa pretende combater a exclusão digital, reforçar a autonomia da população sénior e facilitar o acesso a serviços e ferramentas cada vez mais presentes no quotidiano.

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