Bragança vai liderar um projeto europeu para combater o despovoamento e promover o desenvolvimento económico e social dos territórios de fronteira. A iniciativa IMPACT- Interreg Mechanism for Promoting Active Communities and Territories, com o projeto North Iberian Connection, integra o município brigantino.
Segundo a autarca Isabel Ferreira, este projeto pretende “preparar as regiões transfronteiriças de toda a União Europeia para o próximo quadro de programação comunitária”, explicou, reforçando que “foram selecionadas 30 regiões piloto em todos os países da União Europeia, nomeadamente a região Portugal-Espanha e nesse projeto, o município de Bragança foi escolhido para liderar o subprojeto para estudar a fronteira”, disse.
Através do projeto LOW-DENSITY, a parceria reúne entidades do Norte de Portugal e de Castela e Leão (Espanha), com o objetivo de encontrar respostas comuns para os desafios demográficos que afetam estas regiões, nomeadamente o envelhecimento da população, a perda de habitantes e as dificuldades de acesso a serviços e oportunidades de emprego. A parceria integra, do lado português, o Município de Bragança, a CORANE – Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina e a Associação para o Desenvolvimento do Douro Superior. Do lado espanhol, participam a ADISAC-La Voz, a ADATA – Associação para o Desenvolvimento de Aliste, Tábara e Alba, o Grupo de Ação Local da Montanha de Riaño e a PRINCAL – Desenvolvimento e Promoção Rural de Castela e Leão.
“Como Portugal e Espanha, esta fronteira em particular, têm um desafio comum, que é o desafio demográfico, partimos precisamente desse diagnóstico para agora encontrarmos em conjunto prioridades de desenvolvimento do nosso território e que combatam este desafio”, apontou Isabel Ferreira.
Entre os temas preparados pela autarquia brigantina está a forma de envolver agentes e comunidades locais para além das entidades que integram a parceria. A questão passa por aproveitar as redes e o conhecimento dos grupos de ação local dos dois lados da fronteira, tendo em conta os seus recursos humanos limitados e a dependência de financiamento associado a projetos.
No âmbito do projeto, está prevista a realização de sessões de trabalho e workshops temáticos nos territórios abrangidos pela parceria.
Entre as propostas de intervenção identificadas destacam-se a “criação de soluções de habitação rural e de transporte a pedido, a promoção de iniciativas de gestão florestal conjunta, a valorização dos recursos naturais e turísticos e o desenvolvimento de projetos de formação e qualificação profissional, incluindo um Campus Rural Transfronteiriço e uma Escola Transfronteiriça de Cuidados”.
“Temos até junho para apresentar qual é que será a nossa estratégia para depois poder ser integrada no próximo programa Interreg”, partilhou a presidente, salientando que o projeto é “muito importante porque uma coisa é os programas dos quadros comunitários chegarem-nos de Bruxelas diretamente, outra coisa é nós podermos participar no desenho desses mesmos programas e identificar prioridades que depois serão financiadas”.
A iniciativa IMPACT decorre entre 2026 e 2027 e é financiada pela Comissão Europeia, através da Direção-Geral da Política Regional e Urbana (DG REGIO), e desenvolvida em cooperação com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).