Bragança vai liderar um projeto europeu para combater o despovoamento e promover o desenvolvimento económico e social dos territórios de fronteira. A iniciativa IMPACT- Interreg Mechanism for Promoting Active Communities and Territories, com o projeto North Iberian Connection, integra o município brigantino.

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Segundo a autarca Isabel Ferreira, este projeto pretende “preparar as regiões transfronteiriças de toda a União Europeia para o próximo quadro de programação comunitária”, explicou, reforçando que “foram selecionadas 30 regiões piloto em todos os países da União Europeia, nomeadamente a região Portugal-Espanha e nesse projeto, o município de Bragança foi escolhido para liderar o subprojeto para estudar a fronteira”, disse.

Através do projeto LOW-DENSITY, a parceria reúne entidades do Norte de Portugal e de Castela e Leão (Espanha), com o objetivo de encontrar respostas comuns para os desafios demográficos que afetam estas regiões, nomeadamente o envelhecimento da população, a perda de habitantes e as dificuldades de acesso a serviços e oportunidades de emprego. A parceria integra, do lado português, o Município de Bragança, a CORANE – Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina e a Associação para o Desenvolvimento do Douro Superior. Do lado espanhol, participam a ADISAC-La Voz, a ADATA – Associação para o Desenvolvimento de Aliste, Tábara e Alba, o Grupo de Ação Local da Montanha de Riaño e a PRINCAL – Desenvolvimento e Promoção Rural de Castela e Leão.

Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, na sede da OCDE, em Paris, no primeiro encontro do IMPACT

Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, na sede da OCDE, em Paris, no primeiro encontro do IMPACT

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“Como Portugal e Espanha, esta fronteira em particular, têm um desafio comum, que é o desafio demográfico, partimos precisamente desse diagnóstico para agora encontrarmos em conjunto prioridades de desenvolvimento do nosso território e que combatam este desafio”, apontou Isabel Ferreira.

Entre os temas preparados pela autarquia brigantina está a forma de envolver agentes e comunidades locais para além das entidades que integram a parceria. A questão passa por aproveitar as redes e o conhecimento dos grupos de ação local dos dois lados da fronteira, tendo em conta os seus recursos humanos limitados e a dependência de financiamento associado a projetos.

No âmbito do projeto, está prevista a realização de sessões de trabalho e workshops temáticos nos territórios abrangidos pela parceria.

Entre as propostas de intervenção identificadas destacam-se a “criação de soluções de habitação rural e de transporte a pedido, a promoção de iniciativas de gestão florestal conjunta, a valorização dos recursos naturais e turísticos e o desenvolvimento de projetos de formação e qualificação profissional, incluindo um Campus Rural Transfronteiriço e uma Escola Transfronteiriça de Cuidados”.

“Temos até junho para apresentar qual é que será a nossa estratégia para depois poder ser integrada no próximo programa Interreg”, partilhou a presidente, salientando que o projeto é “muito importante porque uma coisa é os programas dos quadros comunitários chegarem-nos de Bruxelas diretamente, outra coisa é nós podermos participar no desenho desses mesmos programas e identificar prioridades que depois serão financiadas”.

A iniciativa IMPACT decorre entre 2026 e 2027 e é financiada pela Comissão Europeia, através da Direção-Geral da Política Regional e Urbana (DG REGIO), e desenvolvida em cooperação com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).