Distrito leva três patrimónios à Final Regional Norte das Novas 7 Maravilhas

O património Picote – Moderno Escondido, o Castelo e a Domus Municipalis de Bragança estão a representar o distrito na Final Regional Norte das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

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O património Picote – Moderno Escondido concorre na categoria Século XX e a candidatura é vista pelo presidente da Junta de Freguesia de Picote, Jorge Lourenço, como um reconhecimento do valor de uma obra considerada emblemática. “É um motivo de muito orgulho podermos estar nesta fase. Estamos a falar de um exemplar único, um conjunto arquitetónico, onde a arquitetura, a engenharia e todas as demais áreas envolvidas, a própria arte, são ali um ícone da arquitetura moderna do século XX, que estiveram associadas à construção da barragem”, aponta.

Jorge Lourenço admite que não esperava que a candidatura chegasse a esta fase. ”Num concurso desta natureza é sempre difícil termos a certeza até onde conseguimos ir. Agora, é óbvio que depois de passarmos a fase inicial em que estávamos três candidatos, queremos chegar o mais longe possível e é isso que estamos a fazer, no sentido de divulgarmos e de podermos levar efetivamente cada vez mais longe e podermos alcançar a final e, quiçá, a própria distinção como uma das 7 maravilhas nesta categoria.”

O autarca destaca também a importância que uma eventual distinção poderia ter para a valorização e divulgação de Picote.



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“Eu acho que trará visibilidade, obviamente, a este património que é um dos mais extraordinários tesouros escondidos do país. Estamos a falar que a barragem de Picote deu um contributo enorme para aquilo que foi a eletrificação do país na altura, na década de 60. Ao fazermos isto estamos a dar mais visibilidade a este património que já tem por si alguma procura no âmbito das escolas de arquitetura e engenharia que são motivo de de estudo e de visitas, mas ao criarmos mais esta qualificação ou esta visibilidade, estamos certamente a atrair um conjunto de outros visitantes que gostam deste tipo de turismo, podemos dizer turismo industrial e científico”, explica Jorge Lourenço.

O projeto Picote – Moderno Escondido foi desenvolvido pelos arquitetos João Archer, Nunes de Almeida e Rogério Ramos.

A votação para garantir a passagem do património Picote – Moderno Escondido, o Castelo e a Domus Municipalis de Bragança à meia-final nacional pode ser feita através do número telefónico ou da aplicação TVI Pass.

A lista final dos 49 patrimónios apurados será conhecida a 29 de agosto.