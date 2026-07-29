Bragança International Academy abre portas a 15 de agosto e prepara estreia no Campeonato Distrital

A Bragança International Academy já definiu o arranque da pré-temporada. O projeto, liderado por Eduardo Gonçalves, abre portas a 15 de agosto para receber os primeiros jogadores, numa fase de observação e integração, antes do início dos trabalhos a tempo inteiro.

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“Já temos alguns jogos amigáveis agendados para fazer a pré-temporada. Iremos começar dia 15 a abrir portas ao público porque precisamos de perceber jogadores formados localmente, quem realmente quer estar e fazer uma seleção que combine com aquela qualidade que nós temos que ter. E depois os jogadores internacionais começarão a chegar a partir dessa data, entre o 15 e o 20, e a partir do 25 vamos começar a trabalhar a 100%. Portanto, já com jogos amigáveis marcados para dia 30 ou 31 de agosto e 4 ou 5 de setembro, precisamos de ajustar mais um ou dois.”

Para Eduardo Gonçalves, a fase mais exigente já foi ultrapassada. Depois de meses dedicados à criação da estrutura e ao estabelecimento de parcerias, o treinador acredita que agora é tempo de colocar o projeto em campo e começar a desenvolver os jovens atletas que chegam de vários países, lado a lado com jogadores da formação do Grupo Desportivo de Bragança.

“Já está muita coisa avançada em termos de planeamento. Acho que a parte mais difícil já passou, que foi a parte de estruturar tudo isto, fazer as parcerias que tínhamos que fazer, que achava super importante. Agora está tudo pronto e preparado.”

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O treinador sabe que tem um grande desafio pela frente, mas está confiante.

“Conheço a Distrital, conheço a maior parte dos treinadores, conheço a maior parte das cidades e das vilas à volta. Não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo acredito que vai ser apaixonante. Vamos gostar muito deste projeto, desta fase, deste desafio para todos. Vai ser interessante para os jogadores, para crescerem também no meio deste contexto. Porque sei que se eles crescerem aqui será mais fácil adaptarem-se a contextos onde têm outro tipo de qualidade.”

Os jogadores da academia vão integrar a equipa B do Grupo Desportivo de Bragança, que vai competir no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Bragança, funcionando como uma ponte entre os escalões de formação e o futebol sénior.

“Não nos podemos fechar numa caixa e dizer que é só aqui. Não, a oportunidade vai ser variada, mesmo em Espanha. Temos um parceiro espanhol onde teremos que ir lá mostrar também. E portanto, se tiverem que saltar para um clube espanhol, vão saltar sem problema nenhum”, disse explicando que “toda a gente que está no GDB, incluindo os miúdos, que eu adoro e quero muito ajudar para que, realmente, consigam atingir um patamar diferente. A partir do momento que entram ali, fecha-se a casa, trabalha-se diariamente para todos atingirem exatamente os mesmos objetivos”, rematou.

A Bragança International Academy é um centro de alto rendimento dedicado ao desenvolvimento de jovens futebolistas que pretendem dar o salto para o futebol profissional. O projeto aposta na captação de atletas, que vão viver e treinar em Bragança num contexto de elevada exigência.

Ao contrário de uma academia tradicional, o objetivo não é apenas formar jogadores, mas prepará-los para competir em clubes profissionais. Para isso, os atletas terão acompanhamento técnico especializado, preparação física, apoio nutricional, acompanhamento psicológico e trabalho individualizado de acordo com a posição que ocupam em campo.