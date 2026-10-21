Bragança integra projeto transfronteiriço para valorizar a apicultura

Bragança acolheu, a 16 de outubro, a segunda reunião de trabalho do projeto VIAPIS, uma iniciativa de cooperação entre Portugal e Espanha que pretende promover a apicultura e reforçar a conservação dos polinizadores na região de Bragança e Zamora. O VIAPIS abrange uma área transfronteiriça de cerca de dois mil quilómetros quadrados, que integra espaços naturais protegidos como o Parque Natural de Montesinho, em Portugal, e a Serra da Culebra e o Parque Natural do Lago de Sanabria, em Espanha.

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O encontro reuniu os parceiros portugueses e espanhóis do projeto, dando continuidade aos trabalhos iniciados a 17 de setembro, em Tábara, na província espanhola de Zamora. Durante a reunião, foram apresentadas as principais áreas de intervenção e analisadas as ações a desenvolver ainda em 2026.

Entre as principais intervenções previstas no concelho de Bragança está a criação de um corredor ecológico entre Rihonor de Castilla e Rio de Onor, com ligação à cidade de Bragança, dando continuidade à denominada "Autoestrada Internacional dos Polinizadores". A iniciativa envolve o município de Bragança e a Universidade Politécnica de Bragança e inclui ainda a criação de um apiário pedagógico, destinado a sensibilizar a população para a atividade apícola e para a importância das abelhas no equilíbrio dos ecossistemas.

Estão ainda previstas plantações de diferentes espécies vegetais, instalação de jardins e abrigos para polinizadores e criação de um banco genético para acompanhar e preservar abelhas autóctones.

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A valorização económica da apicultura constitui também uma das prioridades do projeto. Nesse âmbito, serão promovidas ações de formação para apicultores, atividades pedagógicas nas escolas dos dois países e iniciativas destinadas a potenciar o aproveitamento económico dos produtos da colmeia. Estão igualmente previstas ações com restaurantes da região e o desenvolvimento de propostas turísticas associadas à apicultura e ao património natural.

Liderado pelo Ayuntamiento de Tábara, o projeto reúne o município de Bragança, a Universidade Politécnica de Bragança, a Federação Nacional de Apicultores de Portugal e os ayuntamientos de Porto e Puebla de Sanabria.

A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, destacou a importância da cooperação entre os dois países na proteção dos polinizadores, sendo que "a proteção das abelhas e dos restantes polinizadores é uma preocupação partilhada com os vizinhos espanhóis".

O projeto conta com um investimento global de 745.183,79 euros, cofinanciado pela União Europeia através do programa Interreg Espanha-Portugal (POCTEP).