Assine já!

Bragança

 Ambiente

Bragança integra projeto transfronteiriço para valorizar a apicultura

Iniciativa VIAPIS prevê a criação de um corredor ecológico entre Rio de Onor e Bragança, a instalação de um apiário pedagógico e ações de valorização dos produtos da colmeia.

Em Bragança, a reunião decorreu dia 16 de outubro
Em Bragança, a reunião decorreu dia 16 de outubro
Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

21 out. 2026, 11:27

Bragança acolheu, a 16 de outubro, a segunda reunião de trabalho do projeto VIAPIS, uma iniciativa de cooperação entre Portugal e Espanha que pretende promover a apicultura e reforçar a conservação dos polinizadores na região de Bragança e Zamora. O VIAPIS abrange uma área transfronteiriça de cerca de dois mil quilómetros quadrados, que integra espaços naturais protegidos como o Parque Natural de Montesinho, em Portugal, e a Serra da Culebra e o Parque Natural do Lago de Sanabria, em Espanha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

O encontro reuniu os parceiros portugueses e espanhóis do projeto, dando continuidade aos trabalhos iniciados a 17 de setembro, em Tábara, na província espanhola de Zamora. Durante a reunião, foram apresentadas as principais áreas de intervenção e analisadas as ações a desenvolver ainda em 2026.

Entre as principais intervenções previstas no concelho de Bragança está a criação de um corredor ecológico entre Rihonor de Castilla e Rio de Onor, com ligação à cidade de Bragança, dando continuidade à denominada "Autoestrada Internacional dos Polinizadores". A iniciativa envolve o município de Bragança e a Universidade Politécnica de Bragança e inclui ainda a criação de um apiário pedagógico, destinado a sensibilizar a população para a atividade apícola e para a importância das abelhas no equilíbrio dos ecossistemas.

Estão ainda previstas plantações de diferentes espécies vegetais, instalação de jardins e abrigos para polinizadores e criação de um banco genético para acompanhar e preservar abelhas autóctones.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — MUNICIPIO DE ALFANDEGA

A valorização económica da apicultura constitui também uma das prioridades do projeto. Nesse âmbito, serão promovidas ações de formação para apicultores, atividades pedagógicas nas escolas dos dois países e iniciativas destinadas a potenciar o aproveitamento económico dos produtos da colmeia. Estão igualmente previstas ações com restaurantes da região e o desenvolvimento de propostas turísticas associadas à apicultura e ao património natural.

Liderado pelo Ayuntamiento de Tábara, o projeto reúne o município de Bragança, a Universidade Politécnica de Bragança, a Federação Nacional de Apicultores de Portugal e os ayuntamientos de Porto e Puebla de Sanabria.

A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, destacou a importância da cooperação entre os dois países na proteção dos polinizadores, sendo que "a proteção das abelhas e dos restantes polinizadores é uma preocupação partilhada com os vizinhos espanhóis".

O projeto conta com um investimento global de 745.183,79 euros, cofinanciado pela União Europeia através do programa Interreg Espanha-Portugal (POCTEP).

PUBLICIDADE