Bragança Encantada: Natal chega ao centro histórico com mais espaço e atrações

Este ano, a iniciativa ganhou uma nova imagem, um novo logótipo e um espaço alargado, mas também um novo nome, “Bragança Encantada”.

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Entre 28 de novembro e 6 de janeiro, o Centro Histórico da cidade vai encher-se de Workshops, concertos, uma pista e uma rampa de gelo, entre outras iniciativas.

“A Praça Camões onde estará a pista de gelo. Depois, a Praceta Encantada, que funcionará na Praceta Adriano Moreira, onde estarão tasquinhas de Natal e diversões também de Natal, incluindo também novas diversões de inteligência artificial. Tem continuidade para o Jardim José de Almeida com o Bosque Encantado, onde vamos ter as árvores também iluminadas, animais... Vamos ter a casa do Pai Natal a funcionar no Coreto e vamos ter também mercado de Natal nesse espaço. No corredor verde do Fervença vamos ter também uma atração com gelo. Na Praça Cavaleiro Ferreira vai decorrer o mercado tradicional de Natal e portanto com isto dar oportunidade a mais expositores”, explica a presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira.

Este ano, devido à expansão do espaço, o número de expositores também aumentou para 33. “Vai haver mais expositores porque vamos ter as cestinhas de Natal que vão ficar na Praceta Adriano Moreira, vamos ter o mercadinho de Natal que vai ficar no Jardim José de Almeida e depois o mercado tradicional de Natal na Praça Cavaleiro Ferreira, ou seja, vamos ter vários expositores de mercado de Natal.”

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O orçamento total do evento, este ano, ultrapassa os 490 mil euros, o equivalente a um acréscimo de mais de 38% em relação ao ano anterior.

Isabel Ferreira destaca ainda que o principal objetivo é consolidar o mercado de natal como um espaço para todas as faixas etárias.

“O nosso objetivo é ao longo destes anos ir tendo cada vez mais consolidado um mercado de Natal e não ser exclusivamente atividades dirigidas às crianças ou cujo foco é a criança. Obviamente são muito importantes para o espírito natalício, mas é importante também atrair os adultos e todas as famílias e pessoas que se quiserem deslocar a este espaço. E portanto, ao alargar a todo o centro histórico, mas que vai até à Praça Cavaleiro Ferreira, termos aquilo que chamamos Bragança Encantada, onde todos podem sonhar, divertir-se, passar tempo em família, passar tempo com os amigos, experimentar os nossos produtos de Natal”, destacou.

Bragança Encantada começa a ganhar vida dia 21 de novembro com a inauguração das luzes, mas abre apenas portas, oficialmente, dia 28 de Novembro e estende-se até dia 6 de janeiro.