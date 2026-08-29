Bragança é o único dos 18 distritos sem burlas por simulação de acidentes de viação

Bragança é o único dos 18 distritos de Portugal continental que não apresenta qualquer registo de burlas por simulação de acidentes de viação, de acordo com os dados relativos ao primeiro semestre de 2026 divulgados pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

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Entre janeiro e junho deste ano, a GNR contabilizou 30 denúncias deste fenómeno em território nacional, mais 15,4% do que as 26 ocorrências registadas no mesmo período de 2025. O crime consiste, segundo o alerta da GNR, na simulação de colisões que nunca aconteceram, com o objetivo de exigir pagamentos imediatos ou obter acesso a contas bancárias das vítimas.

O distrito de Faro lidera a incidência em 2026, com seis ocorrências. Seguem-se Lisboa, com quatro, e Porto e Viseu, ambos com três. Beja também registou três casos.

Na tabela divulgada, Bragança é a única das 18 unidades distritais sem qualquer ocorrência registada no primeiro semestre de 2026. Outros distritos apresentam números mais reduzidos, como Braga, Castelo Branco e Viana do Castelo, sem ocorrências no período.

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Os dados revelam ainda uma alteração face ao total registado em 2025. Nesse ano, Lisboa tinha sido o distrito com mais ocorrências, com 11 casos, enquanto Faro contabilizara cinco. No primeiro semestre de 2026, Faro já soma seis casos e passa a liderar a lista.

No conjunto do país, as burlas por simulação de acidentes provocaram 72.540 euros de prejuízo nos primeiros seis meses de 2026, valor que se aproxima dos 77.480 euros registados durante todo o ano de 2025. Num dos casos identificados, o prejuízo individual chegou aos 15.450 euros.

A GNR alerta para a crescente sofisticação deste tipo de burla e recomenda especial atenção perante alegadas colisões e pedidos de pagamento imediato.