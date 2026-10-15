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Bragança

 Sociedade

Bragança é candidata a Capital Europeia do Cereal em 2027

O anuncio é da presidente do Município. A autarca acredita ser uma candidatura "forte"

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Cindy Tomé

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15 out. 2026, 10:59

O Munícipio de Bragança vai avançar com a candidatura a Capital Europeia do Cereal para 2027.

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“Acredito que é uma candidatura muito forte, que se posiciona para ser finalista certamente, mas queremos mesmo vencer e portanto durante o ano de 2027 também ter várias iniciativas”, adiantou a Presidente da Câmara Municipal, Isabel Ferreira.

“Falei da importância da certificação do pão, que não temos, enquanto temos noutros produtos, mas também, dar visibilidade a tantos trabalhos que são feitos na área dos cereais, de inovação, de recuperação de espécies, e de valorização do trabalho também dos nossos empresários e dos nossos investigadores nesse domínio”, explicou.

A autarca acredita que vencer esta distinção pode ser uma boa montra para o pão da região e o desenvolvimento de  vários projetos.

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“Temos moagens das mais antigas, temos a Elisabete Ferreira com muitos prémios, o prémio da melhor padeira do mundo é apenas um deles, tem feito um trabalho extraordinário e tem sido reconhecida internacionalmente”, disse, destacando os vários profissionais do setor no distrito.

A candidatura foi aprovada na última reunião de Câmara.

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