Bragança corre pela inclusão com encontro nacional de atletismo adaptado

Mais do que uma competição, a pista de atletismo foi, em Bragança, palco de convívio, partilha e inclusão. A segunda edição do Encontro Nacional de Atletismo SOP – Zona Norte reuniu sete equipas, num momento que pretende mostrar que o desporto deve estar ao alcance de todos. “Contámos com equipas de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e também uma IPSS de Viseu”, explicou Sérgio Afonso, técnico de desporto do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires. O responsável recorda que a primeira edição, realizada no ano passado, “foi um sucesso” e acabou por justificar a continuidade do evento.

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“Temos aqui uma moldura humana significativa, tendo em conta este tipo de modalidade e também o tipo de população de que estamos a falar, pessoas com deficiência intelectual”, sublinhou ainda.

Para a organização, o principal objetivo vai muito além dos resultados alcançados em pista. O desporto é encarado como uma ferramenta capaz de criar oportunidades, aproximar pessoas e promover a participação social. “Acreditamos que a atividade física é um verdadeiro instrumento de inclusão social das pessoas com deficiência”, afirmou Sérgio Afonso. Através da prática desportiva é possível proporcionar “experiências inclusivas”, momentos de socialização e convívio entre instituições, bem como a partilha de conhecimentos técnicos.

É precisamente nesta missão que assenta a participação da Special Olympics Portugal. Filipe Gonçalves, diretor desportivo da organização, reforça que o objetivo passa por garantir que a prática desportiva chega a cada vez mais pessoas. “O nosso objetivo é que todas as instituições, clubes, entidades e pessoas com deficiência intelectual tenham acesso à prática desportiva”, afirmou.

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Entre os participantes, a importância da atividade física também é sentida para lá da competição. “É importante praticar desporto porque o desporto ajuda a manter a saúde mental em bom nível”, destacou um dos atletas.

O encontro marcou ainda o arranque da época desportiva adaptada 2026/2027 do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, instituição que tem desempenhado um papel de destaque na promoção do atletismo adaptado na região.

O trabalho começou em 2015 e, desde então, o atletismo adaptado tem vindo a ganhar continuidade e expressão no distrito de Bragança e em toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro.