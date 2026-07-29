Bragança continua a ser o distrito onde nascem menos bebés

Portugal registou mais 931 nascimentos no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), até Junho, o país rastreou 43.181 recém-nascidos. Mais 931 que no período homologo do ano passado, adiantou a RTP, citando a Lusa.
Bragança, Portalegre (272), Guarda (358) e Vila Real (445), são os distritos que menos nascimentos registaram no primeiro semestre do ano. Sendo Bragança o distrito com menos nascimentos, tendo registado apenas 263.
Por outro lado, entre os distritos que mais bebés rastrearam, nos seis primeiros meses de 2026, destacam-se Lisboa (13.217), Porto (7.733), Setúbal (3.513) e Braga (3.243).
Segundo os dados divulgados, ontem, janeiro foi o mês com maior número de nascimentos registados (7.908) e fevereiro o que menos nascimentos registou (6.593).
Estes dados são obtidos através do “teste do pezinho”, um estudo feito no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, coordenado pelo INSA. O teste é realizado entre o terceiro e sexto dia de vida do bebé e permite identificar as crianças que sofrem de doenças, quase sempre genéticas.