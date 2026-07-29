Bragança continua a ser o distrito onde nascem menos bebés

Portugal registou mais 931 nascimentos no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), até Junho, o país rastreou 43.181 recém-nascidos. Mais 931 que no período homologo do ano passado, adiantou a RTP, citando a Lusa.

Bragança, Portalegre (272), Guarda (358) e Vila Real (445), são os distritos que menos nascimentos registaram no primeiro semestre do ano. Sendo Bragança o distrito com menos nascimentos, tendo registado apenas 263.

Por outro lado, entre os distritos que mais bebés rastrearam, nos seis primeiros meses de 2026, destacam-se Lisboa (13.217), Porto (7.733), Setúbal (3.513) e Braga (3.243).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo os dados divulgados, ontem, janeiro foi o mês com maior número de nascimentos registados (7.908) e fevereiro o que menos nascimentos registou (6.593).

Estes dados são obtidos através do “teste do pezinho”, um estudo feito no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, coordenado pelo INSA. O teste é realizado entre o terceiro e sexto dia de vida do bebé e permite identificar as crianças que sofrem de doenças, quase sempre genéticas.