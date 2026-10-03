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 Cultura

Bragança ClassicFest distinguido com Prémio de Excelência Autárquica 2026

Festival é organizado pelo município de Bragança, pelo Teatro Municipal de Bragança e pela DSCH – Associação Musical, tendo direção artística de Filipe Pinto-Ribeiro.

Festival conta já com seis edições
Festival conta já com seis edições
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Carina Alves

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03 out. 2026, 12:38

O município de Bragança recebeu o Prémio de Excelência Autárquica 2026 pelo projeto Bragança ClassicFest – Festival Internacional de Música. A distinção foi entregue na quinta-feira, no âmbito do IV Congresso da Cidade Social, que decorreu entre 1 e 2 de outubro, em Lagoa e Portimão.

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O prémio distingue o trabalho desenvolvido pelo município em torno da música clássica, através de um festival que conta já com seis edições e que tem levado a Bragança músicos, ensembles e orquestras de vários países, com a programação distribuída por diferentes espaços do concelho.

A edição de 2026 marcou a primeira extensão do festival para fora de Portugal, com a realização de um concerto no Teatro Principal de Zamora, em Espanha. Este ano foi também criado o Bragança ClassicLab, uma estrutura dedicada à formação, criação artística, investigação e mediação cultural.

A programação da edição de 2026 prolonga-se até 15 de dezembro e inclui a estreia em Portugal da Orquestra Virtuosi del Teatro alla Scala de Milão, entre outros concertos e iniciativas.

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Com a atribuição do prémio, o Bragança ClassicFest passa a integrar o Observatório da Dinâmica das Autarquias da Cidade Social. A iniciativa reúne projetos e práticas desenvolvidos por autarquias portuguesas, com o objetivo de permitir a sua consulta e partilha entre municípios e outras entidades.

O festival é organizado pelo município de Bragança, pelo Teatro Municipal de Bragança e pela DSCH – Associação Musical, tendo direção artística de Filipe Pinto-Ribeiro.

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