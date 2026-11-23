O Bragança B venceu este domingo, 22 de novembro, a UPB por 1-0, em partida referente à sétima jornada do Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança (AFB), época 2026/2027.

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O resultado permitiu à formação brigantina somar três pontos e chegar aos sete, os mesmos do Carção, que ocupa o quinto lugar da tabela classificativa, mas com vantagem no número de jogos realizados.

A sétima jornada ainda não está concluída, estando os restantes encontros agendados para os dias 5 e 6 de dezembro. No dia 5, o Rebordelo recebe o Carrazeda de Ansiães. Já no dia 6, o Torre de Moncorvo defronta o Mirandela e o Argozelo recebe o Moncorvo. O Carção é a equipa que cumpre folga nesta ronda.

Na classificação, o Mirandela segue na primeira posição, com 13 pontos em cinco jogos, seguido do Rebordelo, com 12 pontos em seis partidas. A UPB mantém o terceiro lugar, com 10 pontos em cinco jogos, enquanto o Argozelo é quarto, com nove pontos em cinco encontros.

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O Carção ocupa a quinta posição, com sete pontos, seguido do Bragança B, também com sete. O Torre de Moncorvo soma seis pontos, o Macedo de Cavaleiros tem quatro, em apenas quatro jogos, e o Carrazeda de Ansiães continua sem pontuar, com cinco partidas disputadas.

A oitava jornada está marcada para 13 de dezembro e terá os seguintes encontros: Carrazeda de Ansiães-Bragança B, Carção-Rebordelo, UPB-Mirandela e Macedo de Cavaleiros-Argozelo. O Torre de Moncorvo será a equipa a cumprir folga.