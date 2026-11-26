Bragança aderiu ao Passaporte Climático das Cidades, uma iniciativa nacional que avalia, acompanha e reconhece a ação climática dos municípios portugueses,

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“Este passaporte vai ajudar-nos a perceber o que é que já fizemos, ou seja, fazer um diagnóstico, ver onde é que nos posicionamos, onde é que precisamos de melhorar e quais é que devem ser as nossas prioridades”, disse Isabel Ferreira, presidente do município de Bragança.

A adesão à iniciativa, que vai permitir monitorizar as medidas previstas nos Planos Municipais de Ação Climática, é voluntária e gratuita. Mas o contributo deve partir de todos. “Nós todos, não é só o município, mas sim as instituições, as empresas e os cidadãos têm de estar todos convocados para contribuir para a mitigação do impacto das alterações climáticas com comportamentos de maior sustentabilidade ambiental.”

A autarca referiu que o impacto das alterações climáticas é algo que o município “sente todos os dias”, apontando como exemplo a escassez de água, no verão passado, que tem tido impacto no abastecimento de água das populações.

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No trabalho que está a ser feito, neste âmbito do combate às alterações climáticas, a autarca destaca outro projeto. “Por exemplo, a nível da recolha seletiva dos resíduos, portanto a nível da nossa CIM-TTM, o projeto-piloto que decorre apenas no concelho de Bragança, com uma recolha seletiva de biorresíduos em casas particulares, mas também em IPSS, nas escolas, precisamente para fazermos um tratamento mais adequado, mas sobretudo incentivar a recolha seletiva destes resíduos”, recordou.

O Passaporte Climático das Cidades foi criado pelo Governo em outubro de 2026 e é acompanhado pela Agência para a Energia, em articulação com a Agência para o Clima (ADENE).