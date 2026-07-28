Bombeiros vão reforçar resposta às populações com nova autoescada

Os Bombeiros Voluntários de Bragança vão investir mais de 1,1 milhões de euros na aquisição de uma nova autoescada, um equipamento que o comandante Carlos Martins considera "de extrema importância" para garantir a resposta operacional da corporação.

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O novo equipamento, que deverá chegar no final do próximo ano, vem substituir o atual, em serviço desde 1998, cuja idade e dificuldades de manutenção tornaram inevitável a sua substituição. "A autoescada que existe no quartel tem 25 anos e, da última vez que foi preciso intervir numa avaria, foi-nos dito, pelo fabricante, que as peças tinham sido descontinuadas. Disseram-nos claramente que a última peça que levou era a última que existia em stock. Perante isso, associado aos custos de manutenção, percebemos facilmente que era preciso substituí-la", explicou Carlos Martins.

A decisão representa, contudo, um investimento avultado. "É um esforço financeiro muito grande para a associação", reconheceu o comandante, destacando que, perante o elevado custo da aquisição, a direção da Associação Humanitária procurou o apoio da Câmara Municipal de Bragança, que “prontamente” se mostrou “interessada” em comparticipar 50% do valor.

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Mais altura para responder ao crescimento da cidade

A necessidade de um novo equipamento não resulta apenas do envelhecimento da atual autoescada. O crescimento urbano de Bragança também obrigou os bombeiros a procurar uma solução mais adequada. "Em 1998 tínhamos prédios de quatro ou cinco andares. Neste momento temos edifícios de sete pisos. A nossa autoescada, para lá chegar , já trabalha no limite", explicou.

Assim, o novo equipamento, permitirá responder a essa realidade, alcançando 45 metros de altura, quando a atual apenas atinge os 32 metros. "A principal vantagem é ser nova, mas também tem um braço telescópico. Não é uma escada articulada por cabos como a que temos atualmente", sublinhou, acrescentando ainda que o equipamento irá dispor de “câmaras térmicas, fontes de ar comprimido no cesto, linhas de mangueira e uma série de sensores que fazem com que toda a operação seja mais segura".

O “equipamento topo de gama”, apesar de ser frequentemente associado ao combate a incêndios, é utilizado em muitas outras ocorrências. "Se o salvamento de vidas tiver de ser feito em altura e pelo exterior, a autoescada é essencial", clarificou ainda o comandante.

A nova autoescada já foi encomendada, mas, segundo Carlos Martins, este tipo de equipamentos é produzido especificamente para cada cliente, não existindo em stock. Assim, o prazo de entrega ronda um ano e meio, pelo que a expectativa da corporação é colocar a nova autoescada ao serviço no final do próximo ano.