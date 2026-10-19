Bienal Linha da Terra leva arte contemporânea a Vimioso

A Bienal de Arte Contemporânea das Terras de Trás-os-Montes – Linha da Terra chegou a Vimioso. A décima das 14 exposições previstas, reúne obras de mais de 30 artistas. Promovida pela Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), a iniciativa estende-se aos nove concelhos do território e pretende aproximar a arte contemporânea das comunidades.

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O presidente da Câmara Municipal de Vimioso, António Santos, destacou a ligação entre a criação artística e a identidade transmontana. “A vida das pessoas, a cultura popular é fonte de inspiração a esta arte”, afirmou, sublinhando a importância de valorizar a cultura e as tradições locais.

O primeiro secretário da CIM-TTM, Rui Caseiro, salientou a dimensão intermunicipal do projeto, considerando que a Bienal permite reforçar a união entre os municípios. “É uma forma de aumentarmos a coesão do território, de nos unirmos também através da arte”, referiu, acrescentando que a iniciativa contribui para valorizar os espaços culturais e atrair visitantes à região.

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Para Rui Caseiro a Bienal representa “um passo em frente” na valorização da arte e dos espaços onde é exposta. O responsável destacou ainda a forma como as exposições refletem a identidade das Terras de Trás-os-Montes, contribuindo para valorizar o território e atrair visitantes.

“Estamos aqui a valorizar não só a arte dos artistas, mas também aquilo que nós temos para oferecer”, afirmou, sublinhando que a iniciativa pretende trazer mais pessoas à região e dar-lhes a conhecer as suas potencialidades, numa estratégia que procura também contrariar o despovoamento.

A diretora artística, Inês Falcão, destacou a aposta na descentralização cultural e na aproximação da arte às populações. “A arte não é para elites, é para todos”, afirmou, defendendo também o envolvimento dos mais jovens através de oficinas e atividades nas escolas.

A Bienal reúne mais de 160 artistas e 15 curadores, com 14 exposições distribuídas pelos nove concelhos das Terras de Trás-os-Montes. As mostras podem ser visitadas até 31 de dezembro, com entrada gratuita.