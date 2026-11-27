A Bienal de Arte Contemporânea das Terras de Trás-os-Montes – Linha da Terra, que apresenta uma programação distribuída pelos nove concelhos que compõe a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), abriu há um mês e já recebeu mais de 3500 visitantes. O presidente da CIM-TTM, Pedro Lima, que esclareceu que o se tentou fazer com a iniciativa foi “criar dinamismo” através da cultura”, considera que os primeiros resultados “são positivos”, sobretudo pelo “envolvimento” das comunidades locais e pela “adesão” às exposições nos municípios de menor dimensão.

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Segundo Pedro Lima, a primeira fase da bienal, que decorre até ao final de novembro, teve como principal objetivo mobilizar os agentes locais, nomeadamente escolas, associações e agrupamentos. Uma adesão que está a ser conseguida “de forma positiva”, com os municípios mais pequenos a registarem uma “visitação superior à habitual para esta época do ano”. A expetativa é que o número de visitantes “aumente” durante dezembro, com o regresso de emigrantes e de pessoas que vivem noutras regiões do país e aproveitam o Natal para voltar à terra.

Considerando que a iniciativa “demonstra que existe público para a arte contemporânea fora dos grandes centros urbanos”, Pedro Lima defendeu ainda que a região tem “capacidade” para se afirmar no panorama cultural. “Nós somos um centro de produção de cultura e de arte contemporânea a nível nacional e internacional”, sublinhou.

A bienal, que conta com a realização simultânea de 14 exposições nos nove municípios, com a participação de 160 artistas, permite também “dar visibilidade a jovens artistas transmontanos”, que têm “oportunidade” de expor os seus trabalhos lado a lado com artistas de reconhecido percurso. Para Pedro Lima, é importante transmitir às novas gerações que o local onde nascem não deve “limitar” as suas ambições. “Podemos e devemos sempre acreditar no nosso potencial, expressá-lo”, afirmou, defendendo que a cultura pode “ajudar” a projetar os talentos da região para além das fronteiras.

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A descentralização cultural é outra das apostas do projeto, que procura “aproximar a arte das populações” e reduzir as “desigualdades” no acesso à cultura. Pedro Lima enquadra esta iniciativa numa visão mais abrangente de acessibilidade, que não se limita às infraestruturas e às ligações rodoviárias ou ferroviárias, mas passa também pelo acesso à arte, à criatividade e à expressão.

Quanto à continuidade do projeto, Pedro Lima admitiu que a intenção é realizar uma nova edição. O balanço será feito durante janeiro e fevereiro, período em que será delineada a estratégia futura. “Com certeza que a intenção será de continuarmos, porque isto também desenvolve uma dinâmica entre os nove municípios”, afirmou.

A Bienal de Arte Contemporânea das Terras de Trás-os-Montes – Linha da Terra reúne, pela primeira vez, os nove municípios numa programação cultural conjunta. As exposições estão patentes até 31 de dezembro, com entrada gratuita.