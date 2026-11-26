Bragança vai receber, em abril de 2027, um dos nomes mais marcantes da música contemporânea europeia. Benjamin Clementine sobe ao palco do Teatro Municipal de Bragança no dia 8 de abril, no âmbito da digressão ibérica Back to Basics, que contempla 13 concertos em Portugal, entre abril e maio.
O espetáculo promete uma experiência diferente daquela a que o público está habituado nos grandes concertos, já que Benjamin Clementine se apresenta sozinho ao piano, num formato intimista que coloca a voz e a interpretação no centro da atuação.
Nascido em Londres, em 1988, Benjamin Clementine, cuja música cruza influências clássicas, soul, poesia, chanson francesa e teatro, construiu uma identidade artística singular, marcada por uma voz profunda, uma presença cénica intensa e uma abordagem pouco convencional à composição e à interpretação.
O reconhecimento internacional chegou com o álbum de estreia At Least for Now, editado em 2015, que lhe valeu o prestigiado Mercury Prize, um dos mais importantes prémios da música britânica. Ao longo do percurso, afirmou-se como cantor, compositor, pianista e poeta. Entre os temas mais conhecidos encontram-se Cornerstone, Condolence, Nemesis e I Won’t Complain.
O músico, que esteve no Vodafone Paredes de Coura, em agosto de 2026, levará a digressão Back to Basics – Iberian Tour ao Fórum Braga, no dia 1 de abril, ao Coliseu Porto Ageas, dia 2, ao Centro Cultural de Viana do Castelo, dia 3, ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dia 7, ao Teatro Municipal de Bragança, dia 8, ao CNEMA, em Santarém, dia 10, aos Açores, em local ainda a determinar, dia 14, ao Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, dia 22, a Faro, dia 24, e ao Teatro Aveirense, em Aveiro, dia 28. Depois, em maio, estará no Convento São Francisco, em Coimbra, dia 1, no Europarque, em Santa Maria da Feira, dia 21, e no Teatro Municipal de Vila Real, dia 22 de maio.
No caso do concerto de Bragança, a venda de bilhetes está prevista para arrancar a 22 de dezembro.