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Bragança

 Criminalidade

Barbearia assaltada em Bragança

O furto aconteceu pelas 13h. O assaltante já foi identificado e localizado

Créditos: Salão Pires
Créditos: Salão Pires
Foto de Perfil de Cindy Tomé

Cindy Tomé

Cindy Tomé
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27 out. 2026, 12:37

Foi assaltada, ontem, em Bragança a barbearia  ‘Salão Pires’ durante a hora de almoço.

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Segundo Frederico Pires, filho do proprietário, o assaltante forçou a porta e furtou a caixa registadora que continha “cerca de 60 euros”, correspondente “ao valor que tinha sido feito durante a manhã”.

A caixa foi encontrada pouco depois, perto das instalações da barbearia que se situa na Rua do Loretto, onde se localizam outros estabelecimentos comerciais, como restaurantes e cafés. Ainda assim, ninguém se terá apercebido de nada.

Ainda de acordo com Frederico Pires, a PSP esteve no local e o suspeito já foi identificado e localizado. O assaltante foi constituido arguido e sujetio a termo de identidade e referência, avançou o Diário de Trás-os-Montes citando  a Lusa.

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