Barbearia assaltada em Bragança
O furto aconteceu pelas 13h. O assaltante já foi identificado e localizado
Foi assaltada, ontem, em Bragança a barbearia ‘Salão Pires’ durante a hora de almoço.
Segundo Frederico Pires, filho do proprietário, o assaltante forçou a porta e furtou a caixa registadora que continha “cerca de 60 euros”, correspondente “ao valor que tinha sido feito durante a manhã”.
A caixa foi encontrada pouco depois, perto das instalações da barbearia que se situa na Rua do Loretto, onde se localizam outros estabelecimentos comerciais, como restaurantes e cafés. Ainda assim, ninguém se terá apercebido de nada.
Ainda de acordo com Frederico Pires, a PSP esteve no local e o suspeito já foi identificado e localizado. O assaltante foi constituido arguido e sujetio a termo de identidade e referência, avançou o Diário de Trás-os-Montes citando a Lusa.