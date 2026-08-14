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Macedo de Cavaleiros

 Cultura

Bagueixe acolhe primeiro Encontro de Bombos e reforça valorização da tradição dos Latos

De acordo com a organização, esta tradição tem uma expressão particularmente ligada a Bagueixe e às aldeias vizinhas de Frieira, Sanceriz e Macedo do Mato

Encontro teve como principal objetivo dar visibilidade e contribuir para a preservação da tradição de “Tocar os Latos”
Encontro teve como principal objetivo dar visibilidade e contribuir para a preservação da tradição de “Tocar os Latos”
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Carina Alves

Carina Alves
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14 ago. 2026, 14:46

A aldeia de Bagueixe, no concelho de Macedo de Cavaleiros, acolheu o 1.º Encontro de Bombos, uma iniciativa que reuniu vários grupos de bombos e dezenas de pessoas pelas ruas da localidade, num momento de celebração da música popular e da identidade cultural da região.

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Promovido pela Banda de Latos de Bagueixe, em parceria com a União de Freguesias de Talhinhas e Bagueixe e a Comissão de Festas local, o encontro teve como principal objetivo dar visibilidade e contribuir para a preservação da tradição de “Tocar os Latos”, uma manifestação cultural associada às festividades do Entrudo.

De acordo com a organização, esta tradição tem uma expressão particularmente ligada a Bagueixe e às aldeias vizinhas de Frieira, Sanceriz e Macedo do Mato.

“Antigamente, as quatro localidades, embora de concelhos diferentes, faziam arruadas noturnas, com frio, calor ou lama. Eram encontros de amizade em que o tocar dos Latos era o pretexto”, recorda a organização.

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Com o passar dos anos, a tradição foi desaparecendo das restantes localidades, mantendo-se viva em Bagueixe. A preservação desta manifestação cultural levou à criação de uma associação e à constituição da Banda de Latos de Bagueixe, que atualmente participa em diversos encontros e iniciativas, sobretudo no norte do país.

O primeiro Encontro de Bombos pretendeu, precisamente, reforçar essa dinâmica e proporcionar um momento de convívio entre diferentes grupos. Para além da formação anfitriã, participaram Os Abelhudos, os Bombos de Samil, os Bombos Cavaquinhos e Cordas de Vila Flor e o Grupo de Bombos de Ala.

A animação ficou ainda a cargo das Concertinas Brigantinas, que acompanharam o programa, contribuindo para um ambiente de festa que levou música e tradição às ruas da aldeia.

A presidente da União de Freguesias de Talhinhas e Bagueixe, Cristina Regente, destacou a adesão à iniciativa e garantiu que o encontro terá continuidade. “É para continuar”, afirmou a autarca, que revelou igualmente a intenção de, no futuro, trabalhar no sentido de potenciar uma eventual candidatura da Banda de Latos de Bagueixe a Património Cultural Imaterial, primeiro a nível municipal e, posteriormente, equacionando uma candidatura à UNESCO.

A responsável sublinhou assim a importância de preservar uma tradição que considera representativa da identidade da comunidade e que, apesar das transformações sociais e demográficas, continua a mobilizar diferentes gerações.

Para os organizadores, manter vivos os “Latos” é preservar uma parte da memória coletiva de Bagueixe e das comunidades que, durante décadas, fizeram das arruadas e do convívio uma expressão de amizade e de identidade local.

No final, Cristina Regente reforçou a importância de continuar a apostar na valorização deste património cultural, deixando a porta aberta para novas edições e para um reconhecimento mais amplo da tradição dos Latos.